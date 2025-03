Într-o recentă discuție la Euronews, fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a oferit un punct de vedere critic asupra deciziei Curții de a invalida candidatura Dianei Șoșoacă pentru alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit acestuia, motivarea instanței s-a bazat pe „vorbe” și nu pe o constatare clară și concretă a încălcării legii.

Zegrean a subliniat că, în mod normal, deciziile Curții Constituționale se întemeiază pe o practică juridică bine stabilită, iar în cazul Șoșoacă, hotărârea a fost luată mai degrabă pe baza unor afirmații subiective din contestații, nu pe probe legale evidente.

În opinia sa, procesul electoral ar trebui să se desfășoare într-un cadru democratic, unde cuvântul este liber, iar contestațiile trebuie să se bazeze pe dovezi clare.

„Sunt limitări prevăzute de Constituție: să fii cetățean român, să ai vârsta de 35 de ani pentru a candida, să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni care să te pună sub interdicția de a candida sau a vota. Dar dacă omul are drept de vot, are și dreptul de a fi ales. Curtea nu poate să inventeze alte condiții decât cele existente scrise în Constituție și în legi. (…) Să constate că a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Articolul care vorbește în Constituție despre dreptul de a fi ales pornește de acolo – dacă ai dreptul de a vota. Cine are drepturile electorale neștirbite, neatinse, neîngrădite poate să fie și ales”.