În ciuda speculațiilor din spațiul public, George Simion a respins ideea că ar exista un plan alternativ în cazul în care Călin Georgescu nu ar putea candida. Simion a atras atenția asupra faptului că anumite canale media promovează constant ipoteza că Georgescu nu va fi lăsat să intre în cursa electorală.

De asemenea, liderul AUR a criticat colegii de partid care au adus în discuție alte variante, subliniind că AUR își menține angajamentul luat în noiembrie de a-l susține exclusiv pe Georgescu.

Decizia finală privind momentul oficial al depunerii candidaturii îi aparține lui Călin Georgescu. Totuși, formațiunea rămâne fermă pe această linie, considerând că România are nevoie de lideri de onoare și de oameni care își respectă angajamentele.

„Sunt consternat de felul în care anumite posturi de televiziune propagă întruna, întruna, ideea că domnul Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze. I-am certat pe unii colegi de-ai mei care deja săreau cu variante, cu idei, cu planul B. Planul B va fi depunerea dosarului de candidatură a domnului Georgescu, când domnul Georgescu va hotărî acest lucru. Noi, din momentul 24 noiembrie, ne-am asumat ceva de care ne ținem, pentru că țara noastră suferă de oameni de onoare, oameni serioși, oameni care își țin cuvântul”, a declarat Simion la Realitatea Plus.

Declarația liderului AUR a venit după ce Călin Georgescu a transmis, în cadrul protestului organizat sâmbătă de formațiune în Piața Victoriei, că are încredere în magistrații români și în Curtea Constituțională, în ciuda dosarului în care este inculpat.

„Eu în continuare am speranța în magistrații români, în procurori. Așa cum ați văzut, am speranță în Curtea Constituțională. Dacă se restabilește ordinea constituțională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituție care a făcut foarte mult rău.”