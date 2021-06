Mihăiţă Bariz renunță la funcția de consilier onorific la Ministerul Sănătății. A fost diagnosticat cu fibroză chistică

Mihăiţă Bariz, consilier onorific în Ministerul Sănătăţii, este nevoit să renunțe la funcție din cauza bolii. La 21 de ani, acesta trebuie să plece din țară pentru tratament. El este implicat în sprijinirea pacienților care suferă și ei de fibroză chistică.

O perioadă, respiraţia lui a depins de un concentrator de oxigen şi urma să fie supus unui transplant de plămâni deoarece plămânii lui funcţionau în unele situaţii la capacitatea de 21%, după cum el însuşi a mărturisit public.

În luna februarie, în urma donaţiilor făcute de 4000 de oameni, tânărul a reuşit să-şi cumpere un tratament în urma căruia a ajuns „omul care poate alerga liber, poate juca fotbal şi care poate avea un job normal ca toţi ceilalţi”, el explicând că funcţia plămânilor săi a atins aproape 60% în doar 3 luni de la administrare.

Acum, a decis să renunţe la funcţia onorifică din Ministerul Sănătăţii după ce a constatat că pacienţii români care suferă de aceeaşi afecţiune ca a sa nu beneficiază de tratament.

„Ţin să anunţ încheierea activităţii mele de la Ministerul Sănătăţii – România, am luat această decizie datorită situaţiei mele medicale în care, cu toate rezultatele fabuloase ale noului medicament, el nu a putut fi adus în timp util pentru pacienţii cu fibroză chistică din România. Pe data de 15.06 sunt nevoit să părăsesc Romania pentru un timp deoarece în septembrie voi rămâne fără tratamentul pe care mi l-am achiziţionat datorită societăţii civile. La Ministerul Sănătăţii – România a fost o experienţă frumoasă, în care am cunoscut oameni buni si frumoşi dar care, nu sunt lăsaţi sa facă lucruri deoarece deciziile cele mai importante atât pentru cadrele medicale cât şi pentru pacienţi sunt la anumiţi funcţionari publici. Funcţionari publici ce nu pot fi demişi atat de uşor pe cat se crede, si da, sunt si excepţii, sau mai bine spus o singură excepţie pe care am remarcat-o eu”, a scris tânărul, sâmbătă, pe Facebook.