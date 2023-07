Mai precis, Mihai Gâdea a dezvăluit că a lucrat la un azil de bătrâni, atunci când era student în străinătate. Potrivit realizatorului, condițiile erau de-a dreptul impresionante, iar vârstnicii erau tratați într-un mod cât se poate de respectabil.

Mihai Gâdea a făcut mai multe dezvăluiri

„Când eram student și am fost la studii în afară ca să am bani de cărți, mâncare și așa mai departe, am lucrat într-un azil de bătrâni, ba la bucătărie, ba făceam curățenie etc. Știți cum era acolo? Era ca un hotel pentru persoanele care au ajuns la apusul zilelor.

Erau tratați impecabil, asistentele infirmierele, toți, că nu eram eu un vizitator să se ferească de mine. Vorbeau cu toți cu dumneavoastră, adică vorbeau la o manieră în care oamenii aceea meritau să fie respectați. Am intrat în contact cu ei, vorbeam cu ei, erau bucuroși de orice vizită, de orice persoană, dar în momentul în care vedeai cum sunt tratați vedeai și modul în care ei treceau prin acești ani, unii dintre ei grei, ai vieții lor”, a dezvăluit Mihai Gâdea la Antena 3.

Realizatorul a criticat aspru situația din România

Mai apoi, acesta a vorbit despre situația din România și a criticat aspru chinurile la care sunt supuși vârstnicii.

„Mă uitam puțin mai devreme la una dintre mărturiile de la noi. O persoană avea crize posibil să fi fost senilă, să fi avut ceva, Alzheimer, și în momentul în care acea persoană are criză tu ce faci? O bagi la dușuri cu apă rece? E de bezna minții, pur și simplu”, a completat Mihai Gâdea.

Alina Gorghiu a spus cine va răspunde pentru situația revoltătoare din cămine

În altă ordine de idei, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a fost întrebată în cadrul unei conferințe de la Reșița cine răspunde pentru situația revoltătoare din căminele de vârstnici.

Aceasta a răspuns că legile sunt clare şi Ministerul Muncii este minister de linie pe această tematică, iar instituţiile cu rol cu control, chiar şi cele cu rol de avizare, se află în subordinea Ministerului Muncii.

„Mi se pare în schimb foarte bună decizia pe care premierul a luat-o, şi anume aceea prin care i-a cerut ministrului Muncii să reia dialogul cu ONG-urile şi mediul asociativ. (…) În acelaşi timp, se desfăşoară în derulare activităţi de control, mixte, sub coordonarea prefectului din fiecare judeţ”, a arătat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu a făcut un apel către echipele de control. Aceasta a spus că ar trebui să fie făcute controalele în adevăratul sens al cuvântului, nu ca până acum, în acest mod depistându-se problemele.

„Fac un apel la aceste echipă de control, nu am nicio calitate decât ca cetăţean (..) ca aceste controale să fie făcute temeinic, să se facă nu ca până acum ci să se facă aşa cum trebuie, să se sesizeze problemele reale, existente şi să încercăm împreună să le rezolvăm”, a precizat ministrul Justiției.