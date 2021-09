Loredana Groza infirmă zvonurile! Artista nu are coronavirus: Sunt vaccinată

În urma zvonurilor apărute în spațiul public, Loredana Groza a fost nevoită să spună clar că nu are coronavirus. Artista a precizat că este vaccinată cu ambele doze și că plănuiește să își facă și cea de-a treia doză, dacă este posibil.

”Vreau sa fiu in siguranta si eu si cei din jurul meu, consider ca e mai bine sa traiesti in siguranta decat intr-un risc permanent”, a precizat cântăreața.

Artista a vorbit și despre faptul că oamenii sunt puși să aleagă adevărul în fiecare zi din cauza știrilor false atât din mediul online, cât și de la televizor.

Loredana Groza subliniază că, în aceste vremuri, trebuie să fim puternici, echilibrați și să ne informăm mai mult din surse sigure.

Mesajul postat după ce a ajuns la spital

Artista a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj alături de o fotografie cu ea în care le mulțumea oamenilor pentru mesaje și pentru grijă.