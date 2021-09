Loredana Groza a șocat românii după ce a postat, duminică, o fotografie în ambulanță. Ea nu a dezvăluit motivul pentru care a ajuns în această situație. Presa a susținut, însă, că artista ar fi fost infectată cu COVID și că se află internată la Spitalul Matei Balș.

În prima poză afișată pe contul său de instagram vedeta a scris următorul mesaj: “Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru toată grija și sprijinul acordat. Toată dragostea și recunoștința mea”.

Ulterior, după ce au apărut speculațiile legate de infectarea cu noul coronavirus, artista a venit cu un alt comentariu.

Mesajul Loredanei Groza

În urmă cu puțin timp, artista a postat pe contul său de Instagram un mesaj, alături de o fotografie cu ea.

”Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata si iti atrage atentia ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!❤️~Loredana”, a fost mesajul postat Loredana.

Nici acum, însă, Loredana nu a clarificat ce fel de probleme de sănătate au forţat-o să apeleze la serviciul de ambulanţă.

Ipostazele cu care a uimit fanii

Loredana Groza este una dintre artistele care și-a obișnuit să-și șocheze fanii. Într-un anumit moment, ea s-a lăsat pozată în cadă, iar imaginea a făcut spectacol pe Instagram. Alături de imaginea postată, artista a scris și un mesaj. Imaginea a strâns enorm de multe aprecieri.

“De fiecare dată când ajung acasă, relaxarea mea preferată este o baie fierbinte. M-am îndrăgostit la prima vedere de o cadă superbă. N-am rezistat să nu o iau acasă și de atunci băile mele sunt adevărate momente de relaxare. Tu cum te relaxezi după o zi intensă?”, a scris Loredana Groza pe Instagram.