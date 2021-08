Într-o postare publicată pe contul personal de socializare, Loredana Groza și-a surprins toți fanii. Aceasta a postat o imagine în care este de nerecunoscut.

Vedeta este îmbrăcată într-un costum de baie strălucitor, iar alături de imagine a postat și un mesaj:  “The world isn’t tidy.. It’s a mess.. I don’t try to make it neat”, a scris Loredana Groza lângă imaginea postată.

Postarea a adunat zeci de mii de reacții, iar marea majoritate a fanilor i-au făcut complimente pentru noua apariție.

Amintim faptul faptul că Loredana Groza deși în ultimele imagini postate pe internet, vedeta pare schimbată total, aceasta susține că nu are nicio operație estetică.

Ce spune Loredana Groza

Mai exact, într-un interviu acordat aceasta preciza că nu are silicoane și că admiră femeile care au curajul să se transforme. Totodată, ea mai preciza că pentru a se menține nu este ”chiar ușor”, însă a avut mare noroc ”de la natură și s-a născut cu toate dotările de rigoare”.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.

Cu toții ne tranformăm. O femeie trebuie să fie frumoasă acum, nu să trăim din amintiri. Viața e cea mai frumoasă acum, e un dar pentru fiecare dintre noi și încerc să-mi aduc aminte mereu asta când trec printr-o situație negativă. E absolut magic că sunt aici”, declara Loredana Groza.