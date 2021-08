Marcel Pavel a postat pa pagina sa de Facebook un mesaj trist. Mama artistului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. În mesajul postat pe rețeaua de socializare, Marcel Pavel a precizat că i-a fost mereu frică de momentul în care își va pierde părinții.

Potrivit mesajului postat de artist, mama sa a fost îngerul lui păzit și cea mai importantă femeie din ”univers”.

Artistul a povestit, în urmă cu ceva timp, că trebuie să urmeze în continuare un tratament pe care i l-au recomandat medicii, după ce acesta a fost infectat cu coronavirus.

”Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19. Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8”, a declarat Marcel Pavel.