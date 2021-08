Mihaela Rădulescu l-a sărbătorit duminică, 1 august, pe Ayan Schwartzenberg. Cei doi au fost pe Coasta de Azur, unde au făcut mai multe poze împreună.

„Nu-mi pasă că nu-s cele mai reușite poze. Mi-ajunge să știu că am fost împreună, de ziua lui, așa cum am fost mereu – cu aceeași iubire strașnică, cu același chef de viață, cu aceeași bucurie cu care m-a încărcat de când l-am adus pe lume. E tot puiul meu, e tot sufletul meu, chiar dacă e bărbat în toată regula.

A crescut prea repede, dă de viața pe cont propriu, muncește pentru ce visează… Am tot mai puține de făcut pentru el, învăț să mă dau ușor deoparte și să-l las să zboare. Uf… mai am de-nvațat”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Totuși, vedeta a decis să-și ducă fiul într-un centru de dezintoxicare, când acesta avea 14 ani. Potrivit celor spuse într-un interviu publicat pe YouTube, aceasta a dorit să îi arate ce pot face drogurile unui om.

„Când avea 14 ani, am făcut o plimbare inițiatică cu el într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Sunt oameni și copii și tineri care se dau cu capul de calorifer. E un spectacol care te face să vomiți. Nu vrei să te apropii de droguri. Voiam să vadă ce înseamnă dependența de droguri și viață distrusă. I-am zis, te rog, știu că e dur. Vreau să vezi ce se întâmplă. Cred că am făcut un lucru bun! Reacția lui de după a fost egală cu a mea când am vizitat Auschwitz-ul”, a spus Mihaela Rădulescu într-un interviu pe Youtube.