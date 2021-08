Mihaela Rădulescu are o relație specială cu fiul ei, Ayan, care a împlinit 17 ani, pe 1 august. Aceasta are o relație de câțiva ani cu parașutistul Felix Baumgartner și a vorbit, despre bărbații din viața ei și relația acestora cu fiul ei și al lui Elan Schwartzenberg. Mihaela a dezvăluit că s-a ferit întotdeauna să aducă bărbați în casa de la Monaco, în care locuiește cu fiul ei, Ayan.

Între anii 2004 și 2008, Mihaela Rădulescu a fost căsătorită cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Fostul cuplu are un fiu, Ayan Schwartzenberg, care a împlinit 17 ani pe 1 august 2021. După divorțul cu scandal de Elan Schwartzenberg, Mihaela Rădulescu a avut două relații de notorietate, cea cu Dani Oțil și apoi cea cu actualul partener de viață, parașutistul austriac Felix Baumgartner, cu care este împreună din anul 2014.

Cum se înțelege cu Elan Schwartzenberg?

Invitată în podcastul „Cu Inima la Vedere”, găzduit de prezentatoarea știrilor Pro TV Amalia Enache, Mihaela și-a deschis sufletul și a vorbit despre despre bărbații din viața ei și despre modul în care s-a împăcat fiul ei cu bărbații cu care aceasta a avut relații după divorțul de Elan Schwartzenberg.

„N-am adus niciodată un bărbat în casă în afară de tatăl lui. N-am vrut să vadă niciodată o altă figură masculină în afară de tatăl lui. Nici măcar Felix, când a apărut în viața mea n-a văzut copilul sau casa decât după doi ani. L-am prezentat apoi ca pe un prieten. Cred foarte mult în lucrurile astea”, a spus vedeta, în podcastul de pe Youtube.

Mihaela Rădulescu a fost căsătorită de trei ori. Prima căsnicie, cea cu Bogdan Rădulescu, s-a încheiat în 1987. 10 ani mai târziu, din 1997 până în 1999, Mihaela a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior. Ultimul mariaj a fost cel cu Elan Schwartzenberg, încheiat după o relație de 10 ani.

„În general, femeile singure, din diverse motive, sunt și mamă și tată pentru copiii lor. Întâmplarea face că la fiul meu situația a fost fericită. Cu tatăl lui sunt într-o relație foarte bună și cred că a fost și este cel mai bun tată pe care putea să-l aibă, chiar și în această formulă, fiecare cu viața lui.

Amândoi am fost foarte prezenți în viața copilului, așa că nu pot să mă laud că am fost și mamă, și tată. L-am crescut în multe privințe singură și sunt mândră de el. În niciun moment nu am lăsat copilul să simtă din problema noastră. El a simțit armonia dintre părinți. Chiar are un tată extraordinar, a fost o plăcere de ambele părți să fim alături de el. Am avut și vacanțe împreună în formula asta, tocmai pentru ca el să simtă și bucuria de a avea doi părinți. Mereu am fost o echipă pentru Ayan, așa suntem și acum”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

L-a dus pe Ayan la un centru de dezintoxicare

Prezentatoarea de la PRO TV a povestit una dintre cele mai dure experiențe prin care l-a trecut deliberat pe fiul ei, Ayan. La vârsta de 14 ani, l-a dus pe Ayan la un centru de dezintoxicare, chiar în pavilionul celor aflați în sevraj, pentru ca fiul ei să vadă cât de mult rău pot face drogurile.

„Când avea 14 ani, am făcut o plimbare inițiatică cu el într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Sunt oameni și copii și tineri care se dau cu capul de calorifer. E un spectacol care te face să vomiți. Nu vrei să te apropii de droguri. Voiam să vadă ce înseamnă dependența de droguri și viață distrusă. I-am zis, te rog, știu că e dur. Vreau să vezi ce se întâmplă. Cred că am făcut un lucru bun. Reacția lui de după a fost egală cu a mea când am vizitat Auschwitz-ul”, a spus Mihaela Rădulescu, în interviul acordat Amaliei Enache.