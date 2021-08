Marţi a fost ziua de naştere a Mihaelei Rădulescu. Vedeta TV a împlinit 52 de ani şi totul a trebuit să fie sărbătorit cum se cuvine.

Mihaela şi Felix, mai apropiaţi ca niciodată

Cu toate că, de-a lungul timpului, au apărut diverse voci care susţineau că relaţia dintre Mihaela şi Felix Baumgartner s-ar deteriora, ultima postare de pe Instagram a vedetei demonstrează că acest lucru este extrem de departe de adevăr.

Mihaela Rădulescu şi-a petrecut ziua de naştere alături de iubitul său austriac şi de fiul ei, Ayan, care a împlinit şi el recent 17 ani.

Mesajul postat de vedeta PRO TV pe pagina sa de Instagram este unul extrem de emoţionant. “Iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe țări”, a scris Mihaela, mulţumindu-le tuturor celor ce s-au gândit la ea.

“Am răspuns mai puţin la telefon şi mult mai mult la zâmbete”

“Multumesc din toata inima pentru party-ul pe Story, n-am apucat sa vad si sa repostez chiar tot, ma uit maine la restul de mesaje.

Azi am vrut sa …SIMT. Sa ma bucur de copil, de barbat si… de prietenii care mi-au trimis flori, urari faine si atatea ganduri bune. Ador sa am casa plina de flori albe…, iubesc sa am oamenii dragi langa mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe tari…, dar i-am simtit, auzit si pupat pe toti, chiar si de la distanta.

M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la Masked Singer Romania, de la fosti colegi si de la oameni pe care nu i-am vazut de ani buni…

Am avut o zi frumoasa, am trait-o din plin, am raspuns mai putin la telefon si mult mai mult la… zambetele de la Ayan si Felix. Am TRAIT o zi minunata. Va multumesc tuturor celor care ati contribuit la zambetul meu de azi… si de fiecare zi, cand se intampla sa fiu fericita, sanatoasa si iubita. Ca-n urarile voastre.”