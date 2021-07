Mihaela Rădulescu nu spune nu unor alte operații estetice: Le fac de câte ori o să am chef

Mihaela Rădulescu a revenit la Pro TV unde va fi în juriul de la ”Masked Singer România”. Vedeta a oferit un interviu, pentru click.ro, în care a vorbit despre noul proiect.

Printre întrebările pe care le-a primit, aceasta a fost întrebată ce părere are despre faptul că este criticată pentru frumusețea ei. Vedeta a spus că s-a obișnuit să primească critici de la diverse persoane, dar că nu mai are nicio apăsare.

Mihaela Rădulescu a continuat prin a preciza că nu o interesează criticile pe care le primește cu privire la operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Ea spune că de fiecare dată când a apelat la medicul estetician a postat pe rețelele de socializare unde se duce și ce face și că nu s-a ascuns niciodată.

”Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara.”, spune vedeta pentru sursa anterior citată.

Ea a mai precizat că nu a simțit nevoia de a da informații suplimentare și că a explicat ce a făcut oricărei persoane care a întrebat-o. Vedeta a mai precizat că este un mare fan al lucrurilor pe care le poți face pentru propria persoană.

”Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef.”, a declarat Mihaela Rădulescu, pentru sursa anterior citată.