Mihaela Rădulescu s-a decis să spună adevărul despre una dintre marile probleme pe care le-a întâmpinat în viaţă. Vedeta a făcut dezvăluiri incendiare la podcastul Amaliei Enache, “Inima la Vedere”.

Mihaela Rădulescu a spus adevărul despre divorţ

Mihaela Rădulescu a fost implicată în mai multe proiecte de televiziune, deși locuiește de ani buni la Monaco. După divorțul de Elan Schwartzenberg, care a avut loc în 2008, jurata de la „Masked Singer” a părăsit România împreună cu fiul ei, Ayan.

Mihaela Rădulescu a fost întotdeauna discretă atunci când a venit vorba despre tatăl lui Ayan. Acum, în cadrul unui podcast, iubita lui Felix Baumgartner a făcut declarații sincere despre despărțirea de Elan. „Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilui. Are legătură cu copilul.

Mi-aș fi dorit ca el să crească în bula asta unde mama și tata sunt prezenți mereu”, a spus Mihaela Rădulescu în cadrul podcastului.

Decizia greşită a Mihaelei Rădulescu

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilui. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine.

Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălui copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălui lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo.

Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”, a mai declarat vedeta de televiziune.