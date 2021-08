Mihaela Rădulescu a luat atitudine! Cine a intrat pe lista neagră a divei de Monaco?

“N-am chef de oameni răi sau proşti (…) Fără curăţenie constantă, se adună prea multă mizerie”

În ultima postare de pe Instagram, vedeta se arată dezamăgită de tot felul de persoane care îi transmit zi de zi mesaje negative, critici sau jigniri. “Mă gândeam la toţi oamenii ăştia trişti pe care-i blochez zilnic”, îşi începe Mihaela postarea.

“N-am chef de oameni răi sau proşti. N-am timp să le explic”, afirmă vedeta de televiziune. Ea spune că “my house, my rules” (casa mea, regulile mele – n.red.) este o cale foarte bună de urmat, atât pe reţelele de socializare, cât şi în viaţa reală. “Fără curăţenie constantă, se adună prea multă mizerie. Chiar şi umană”, scrie Mihaela.

În plus, Mihaela Rădulescu a avut şi un mesaj important pentru femeile care o apreciază şi îi urmăresc postările: “Să ne susţinem unele pe altele, dragi FEMEI puternice şi să nu tolerăm în jurul nostru bărbaţi „mici“ şi needucaţi”.

Postarea integrală a Mihaelei Rădulescu

“Ma gandeam la toti oamenii astia tristi pe care-i blochez zilnic – femei neiubite si incapabile sa se adapteze…, „barbati“ care ma jignesc prioritar despre varsta, tot soiul de starlete porno care intra primele la comentarii, doar-doar le va deschide cineva pagina, diversi comercianti de bitcoins sau care promoveaza tot felul de pacaleli financiare.

Cred ca pe toti colegii mei de breasla ii viziteaza astfel de personaje. Nu stiu cum fac ei, dar eu blochez tot ce misca in directia negativa, tot ce e jignire sau critica stupida fatza de mine sau fatza de oameni pe care-i pretuiesc. N-am chef de oameni rai sau prosti. N-am timp sa le explic si nici vreo pornire de-ai aduce pe o cale mai buna.

Ii blochez si pe cei care le dau like celor care ma ataca in vreun fel sau altul. N-am nevoie de o participare „democratica“ in casa mea, nu ma intereseaza nici opiniile negative si nici parerile care ma irita. My house, my rules. O treaba grozava, de aplicat si aici, dar si in viata reala.

Si-acum…sa continuam sa ne zambim unii altora, sa ne inspiram reciproc, sa ne sustinem unele pe altele, dragi FEMEI puternice si sa nu toleram in jurul nostru barbati „mici“ si needucati. Fara curatenie constanta, se aduna prea multa mizerie. Chiar si umana.

Va iubesc pe cei care ma inspirati zilnic si va multumesc ca dati cate un semn de drag, cand gandim la fel.”

Sursa foto: Instagram