Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Aceasta a fost mereu sinceră în interviurile sale și nu s-a sfiit nici atunci când a venit vorba despre momentele intime.

Diva de Monaco spunea, cu ceva timp în urmă, că există multe lucruri pe care le faci dacă ai experimentat cu adevărat dragostea, dacă relația a fost atât de profundă încât să implice actul sexual.

Ea menționa că fetele resimt această trăire în întregul corp și că, personal, după o experiență de dragoste, ar fi dispusă să înceapă din nou. Dacă ar fi fost băiat, spunea că ar aborda subiectul în termeni mai deschiși, menționând că, după dragoste, ar căuta să întrețină relații sexuale.

Mihaela Rădulescu a dezvăluit detaliile primei ei experiențe sexuale. Conform relatării sale, această întâmplare a avut loc la vârsta de 17 ani. La acel moment, ea era într-o relație cu un băiat pe care îl descrie drept „prea timid” pentru gusturile ei.

Prima experiență sexuală a vedetei nu a fost prea plăcută din cauza:

Astfel, ea spune că a avut un sentiment neplăcut.

Într-un interviu acordat pentru Click, Mihaela Rădulescu a precizat că totul s-a întâmplat când avea 17 ani. Vedeta spune că era curioasă, dar că a fost dezamăgită de stângăcia partenerului ei de viață.

Din această cauză, ea a precizat că ceea ce s-a întâmplat nu i s-a părut grozav. Tot în același interviu, ea a mai spus că este de părere că partenerul ei din acea vreme are și acum probleme în acest sens.

„Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate și aproape că eu am provocat „experiența”. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot amețea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmându-mi instinctul, căci experiență nu exista, eram mult mai liberă decât el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării.

Am consumat întâmplarea, nu mi s-a părut nimic grozav, poate și pentru că am avut ghinionul să încep cu un bărbat stângaci și complexat, în fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, că și astăzi are probleme la așternut (să mă scuze!)”, a spus Mihaela Rădulescu.