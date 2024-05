Miercuri este 1 Mai şi milioane de români se vor pregăti, în mod sigur, pentru tradiţionalul grătar.

Mulţi vor ignora faptul că suntem în Postul Paștelui şi vor pune deasupra cărbunilor încinşi şi o porţie de mici. De departe, mititeii sunt printre cele mai iubite mâncăruri de către români. Însă sunt ei conştienţi şi de ce pericol pot aduce micii, dacă sunt consumaţi în exces?

Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat de ce aceşti mici nu sunt tocmai recomandaţi atunci când ne gândim la sănătatea noastră.

Renumitul medic neurochirurg a explicat că foarte multe probleme pentru organism pleacă de la alimentaţia greşită. Nu este ceva descoperit de curând, însă mulţi continuă să ignore acest subiect.

„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele.

Alimentele care „plac” creierului sunt foarte diferite de alimentele preferate de stomac, subliniază profesorul Ciurea.

Dacă revenim la mici, aceştia nu fac deloc bine creierului. Medicul spune că nu vorbeşte despre o interdicţie totală, avem voie să mâncăm mititei de câteva ori pe an. Însă nu ar trebui să devină o obişnuinţă să îi avem pe masă.

Această compoziţie din care se realizează micii nu este ceva care să ajute celulele nervoase din creier, ci chiar dimpotrivă, le dăunează. Totuşi, el recunoaşte că este greu de rezistat tentaţiei. Odată ce auzim cum sfârâie pe grătar şi simţim mirosul, este foarte dificil să ne abţinem.

„Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente.

Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs.

Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a adăugat profesorul Vlad Ciurea.