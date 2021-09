Aproape în fiecare zi suntem nevoiți să ne deplasăm de acasă din diverse motive. De aceea ar trebui să știm că mersul pe jos are numeroase beneficii pentru organismul nostru, indiferent de vârstă. Și asta pentru că mersul pe jos activează circulația. Mersul pe jos face un adevărat masaj intern, care drenează sângele către inimă, oxigenează organismul, împiedică varicele, tonifică musculatura. Un mers pe jos eficace trebuie efectuat într-un ritm susținut și egal, o atitudine naturală și îmbrăcăminte comodă. Nu faceți pași prea mari, adaptați-vă la lungimea picioarelor, între 0,75 și 1,10 m în medie.

Cel puțin 30 de minute pe zi

Recomandarea societatilor medicale este sa mergi pe jos cel putin 30 de minute, in ritm alert, in cele mai multe zile din saptamana. „Alert” inseamna ca poti vorbi in timp ce mergi, dar nu poti canta. Daca programul nu-ti permite acest timp, poti merge in mai multe sesiuni mai scurte (de exemplu, 3 sesiuni de cate 10 minute fiecare), de-a lungul zilei, insa nu renunta! Orice activitate fizica practicata cat de putin este mai buna decat sedentarismul.

Daca inainte nu ai facut exercitii fizice in mod regulat, este recomandat sa incepi treptat. Poti porni sa mergi cinci minute pe zi in prima saptamana si apoi poti mari timpul cu inca cinci minute la fiecare alta saptamana pana cand vei ajunge la cel putin 30 de minute de mers pe jos. Pentru a obtine beneficii si mai mari pentru sanatate, tinteste 60 de minute de mers pe jos in majoritatea zilelor saptamanii. Cand esti pregatit, fixeaza-ti ca obiectiv sa faci 10.000 de pasi pe zi.

Mergi la medic pentru un control medical inainte de a incepe un nou program de fitness, mai ales daca ai peste 40 de ani, esti supraponderal sau nu ai facut miscare de mult timp.

Cum mergem corect?

Transformarea mersului obisnuit intr-o activitate fizica necesita o postura buna si miscari facute intr-un anumit mod. Cum trebuie sa arati cand mergi: