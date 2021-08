Pe lângă faptul că sunt delicioase, piersicile au și un profil nutritiv impresionant și vă pot îmbunătăți viața în multe feluri. Piersicile fac parte din familia fructelor de piatră, care include și nectarine, prune, caise și cireșe.

Piersicile au un profil nutritiv impresionant

În primul rând, piersicile au un profil nutrițional impresionant. O piersică de dimensiuni medii conține 58 de calorii și oferă 2 grame de fibre. De asemenea, sunt pline de antioxidanți.

Piersicile sunt o sursă excelentă de vitamina A, C, E și K. Sunt, de asemenea, o sursă excelentă de potasiu, niacină, cupru, mangan și multe altele.

Sănătatea inimii

Consumul de piersici poate contribui și sănătatea inimii. De fapt, piersicile vă pot ajuta să reduceți riscul de boli de inimă și nivelul colesterolului. Piersicile pot reduce nnivelul tensiunii arteriale și al trigliceridelor.

Previn cancerul

Piersicile sunt pline de antioxidanți precum vitamina C. Bărbații adulți au nevoie de aproximativ 90 de miligrame de vitamina C zilnic, în timp ce femeile adulte au nevoie de aproximativ 75 de miligrame. O piersică medie conține aproape 10 miligrame de vitamina C.

Sănătatea intestinală

Jumătate din fibrele din piersici sunt fibre solubile, iar cealaltă jumătate sunt insolubile. Fibrele solubile sunt esențiale pentru hrănirea bacteriilor benefice din intestine, care hrănesc celulele din intestin.

Sănătatea pielii

Piersicile vă pot ajuta să vă păstrați sănătatea pielii. Asta datorită conținutului lor de vitamina C și beta-caroten. Piersicile pot fi hidratante pentru piele, deoarece sunt 85% apă.

Ajută la gestionarea greutății

Vestea bună este că piersicile conțin mai puțin de 60 de calorii într-o singură piersică de dimensiuni medii. nu conțin grăsimi saturate, colesterol sau sodiu. În plus, conținutul de fibre din piersici le face o gustare sățioasă.

Bune pentru diabet

Diabeticii se pot bucura de aceste fructe fără să se teamă de creșterea glicemiei. Conținutul de fibre din piersici poate contribui, de asemenea, la controlul nivelului de zahăr din sânge.

Proprietăți antiinflamatoare

Compușii fenolici din aceste fructe au proprietăți antiinflamatoare, fiindu-le de ajutor celor care suferă de acest sindrom.