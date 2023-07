Piața de capital din România a supraperformat

„La finalul sedintei de tranzactionare din 29 iunie, BET-TR a afisat un nivel de 25.119 puncte, maximul istoric atins de la infiintare, in urma cu 11 ani. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si utilitati, a avut o crestere de 12,5%, acesta fiind de altfel cel mai mare ritm de crestere din randul tuturor indicilor BVB.

Desi cresterea inregistrata la finalul lunii iunie a nivelul general al pietei a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucuresti (BVB), cu exceptia BET-FI, care include societatile de investitii financiare si Fondul Proprietatea, se aflau in teritoriu pozitiv la finalul primelor 6 luni ale acestui an.

Piata de capital din Romania a supraperformat prin comparatie cu o serie de indici reprezentativi. In ultimii 5 ani, companiile din indicele BET-TR au oferit investitorilor cresteri de 103%, exprimate in moneda unica europeana, peste nivelul oferit de indicele american S&P500 (+91,3%) si mai mult decat dublu fata de indicele european STOXX600 (+41,6%). In acelasi orizont de timp, performanta exprimata in moneda unica europeana a indicilor de tip total return FTSE Emerging Markets a fost de 20,1%, iar cea a MSCI Frontier Markets de +13,3%.

Performanta trecuta nu reprezinta o garantie a performantei viitoare, iar pietele financiare pot performa diferit in viitor”, scrie într-un comunicat de presă emis, luni, de Bursa de Valori București (BVB).

Numărul investitorilor de pe piața de capital din România a continuat să crească

„Numarul investitorilor de pe piata de capital din Romania a continuat sa creasca si a ajuns la finalul primului trimestru din 2023 la peste 141.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Prin comparatie, in 2019 erau aproape 54.000 de investitori. Acest lucru inseamna o crestere de 160% realizata intr-un ultimii cinci ani. Mai mult, cifra de 141.000 de investitori reprezinta un maxim istoric pentru piata de capital din Romania.

In ceea ce priveste lichiditatea, per ansamblu se poate constata ca valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 8,4 miliarde lei, echivalentul a 1,7 miliarde euro, insa aceasta cifra este in scadere fata de primul semestru al anului trecut, pe fondul asteptarilor investitorilor privind IPO-uri anuntate la BVB, dintre care cel mai semnificativ eveniment corporativ l-a reprezentat anticipata listare a Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania”, scrie în acel comunicat de presă.

Valoarea totală a celor listărilor realizate la BVB a depășit 1,8 miliarde euro

„Valoarea totala a celor 15 listari realizate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a depasit 1,8 miliarde euro in primele sase luni ale acestui an, o perioada marcata de volatilitate in pietele de capital internationale. Defalcat, pe segmentul de venit fix, au fost listate 7 emisiuni de obligatiuni corporative in valoare cumulata de 1,12 miliarde euro, 5 emisiuni de titluri de stat Fidelis in valoare de 618 milioane euro, si o emisiune de obligatiuni municipale in valoare de 112 milioane euro, iar pe segmentul de actiuni a avut loc o listare in valoare de 1 milion de euro.

Instrumentele de venit fix au contribuit in mod semnificativ la valoarea totala de tranzactionare consemnata in primele cinci luni la BVB, impulsionate in special de continuarea programului de emisiuni de titluri de stat Fidelis, dar si de revitalizarea segmentului de obligatiuni corporative. Privind evolutia listarilor de actiuni si obligatiuni, la nivelul BVB au fost derulate peste 160 de runde de finantare in ultimii cinci ani in valoare cumulata de 8 miliarde euro”, potrivit sursei citate anterior.