Investiția realizată cu ajutorul Finest S.p.A., care deține 25% din Maschio Gaspardo România, și cu contribuția Exim Bank a permis extinderea suprafeței de producție cu 5700 de metri pătrați și dotarea halei cu tehnologii de ultimă generație, ceea ce va permite producția de echipamente la cele mai înalte standarde, răspunzând unei cereri sporite pe piața agricolă.

“Acest proiect consolidează capacitatea de producție a fabricii din Chișineu Criș și îi permite să-și îmbunătățească oferta. Inovațiile și modernizarea echipamentelor de producție erau necesare pentru a putea fi prezenți pe piață cu produse tehnologice de ultimă oră, conform solicitărilor clienților din întreaga lume”, a declarat Andrea Maschio, vicepreședintele Grupului Maschio Gaspardo.

Creșterea capacității de producție se datorează și unui acord semnat între Maschio Gaspardo și New Holland Agriculture. Acest parteneriat prevede comercializarea produselor de prelucrare minimală a solului, mai exact a grapelor cu discuri și a scarificatoarelor. Colaborarea a început în 2021 și se derulează exclusiv prin reprezentanți New Holland. Recent a fost semnat un nou acord cu New Holland Agriculture pentru producerea în exclusivitate a gamei complete de cositori și greble pentru fân. Echipamentele vor fi fabricate de Maschio Gaspardo România datorită acestei investiții și vor fi comercializate de New Holland începând cu sezonul 2022.

„Suntem foarte mândri că parteneriatul prestigios cu New Holland a fost dezvoltat în continuare, confirmând standardele înalte de calitate la care a ajuns Maschio Gaspardo prin produsele sale și prin service-ul pe care îl oferă clienților finali”, a comentat Mirco Maschio, președinte al Maschio Gaspardo, la ceremonia de inaugurare a halei.

Grupul Maschio Gaspardo este un jucător mondial în producția de echipamente de cultivare, însămânțare, fertilizare, tratare a culturilor, întreținere ecologică și echipamente pentru fân. Fondat în Campodarsego (PD) în 1964 de frații Egidio și Giorgio Maschio, Grupul Maschio Gaspardo are 2000 de angajați în întreaga lume în 8 unități de producție, (dintre care 3 în străinătate – China, India și România) și în 13 filiale comerciale (Italia, Franța, Spania, Germania, Polonia, Ucraina, Turcia, Rusia, America de Nord, Africa de Sud, China, India și România). Maschio Holding este acționarul majoritar, împreună cu Friulia Finanziaria FVG și Veneto Sviluppo S.p.A.