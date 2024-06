Miercuri, pe 26 iunie, cele 32 de state membre ale NATO l-au desemnat pe Mark Rutte în funcția de viitor secretar general al Alianței, într-un moment deosebit de critic pentru organizație, în contextul continuării războiului Rusiei în Ucraina.

Premierul Olandei a afirmat că va prelua această funcție „cu mare vigoare” în luna octombrie, ca succesor al lui Jens Stoltenberg.

Sunt recunoscător tuturor Aliaților pentru că și-au acordat încrederea în mine. Aștept cu nerăbdare să preiau funcția cu mare vigoare în octombrie, ca succesor al lui Jens Stoltenberg, care a oferit NATO o conducere remarcabilă în ultimii 10 ani și pentru care am avut întotdeauna o mare admirație”, a scris acesta pe X .

Het is een enorme eer benoemd te worden tot secretaris-generaal van de NAVO. Het bondgenootschap is en blijft de hoeksteen van onze gezamenlijke veiligheid. Het leiden hiervan is een verantwoordelijkheid die ik niet licht opvat. Grote dank aan alle bondgenoten voor hun…

