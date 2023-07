Ministrul Muncii Marius Budăi a declarat că este șocat de ce a văzut la televizor și că spera ca anchetatorii să afle în scurt timp ce s-a întâmplat. Oficialul spune că există o discrepanţă majoră cu ceea ce se prezintă public şi ce au prezentat procurorii.

„Am făcut o analiză privind autorizarea acestor centre. Sunt supărat şi indignat de ceea ce am văzut la televizor. Sunt şocat de ceea ce am văzut la televizor. E revoltăror şi şocant şi sper ca într-un termen scurt anchetatorii să acţioneze, astfel încât cei vinovaţi să răspundă, iar noi să aflăm adevărul.

În cazul Asociaţiei Sfântul Gabriel cel viteaz am constatat că prima licenţă provizorie a fost dată în 2021, iar în noiembrie 2022 a fost reînnoită. Anual, Agenţia Naţională de Protecţie şi Inspecţie Socială trebuie să facă controale la aceste centre. Ceea ce m-a contrariat foarte mult e ceea ce am găsit la nivelul dosarelor de acreditare, o discrepanţă majoră cu ceea ce se prezintă public şi ce au prezentat procurorii.”, a spus Marius Budăi.

Mai mult Marius Budăi a spus ca este o discrepanță majoră între fotografiile azilelor de bătrâni și cele prezentate de procurorii DIICOT.

„Trebuie să fim foarte atenţi la fotografiile pe care vi le arăt care sunt într-o discrepanţă majoră cu ce au prezentat procurorii DIICOT. Veţi vedea că sunt nişte condiţii de hotel lux, în totală discrepanţă cu ceea ce practic public s-a prezentat până acum. Trebuie să vedem cum a fost posibil aşa ceva.

Eu sper şi cred, şi pozele continuă sunt foarte multe fotografii de la dosarul de licenţiere şi cu paturi, cu condiţiile de locuit. Lipsesc de aici din unele dosare, lipsesc fotografiile cu oameni, însă discrepanţa fiind uriaşă trebuie să vedem cum a fost posibil aşa ceva.

Toate aceste probe, începând cu februarie 2023 au fost puse la dispoziţia DIICOT şi sper ca aceste organe să facă lumină cât mai rapid.”, a declarat Marius Budăi, la finalul şedinţei de vineri a Guvernului.

De asemenea, ministrul Muncii a anunțat că îi va solicita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov o informare privind verificările făcute lunar la aceste centre de îngrijire şi asistenţă a bătrânilor.

„Voi solicita o informare şi de la DGASPC Ilfov cu privire la verificările pe care le-au făcut lunar atunci când ordonanţau la plată facturile. DGASPC Ilfov era în contract cu aceste centre de îngrijire şi asistentă, iar lunar ordonanţau la plată şi verificau tot ceea ce înseamnă respectarea condiţiilor minime.

Cred că e obligatoriu ca CJ Ilfov să ceară control la DGASPC Ilfov, iar aceştia să demareze controale. Prin ordin de ministru se vor forma comisii pentru verificări în toate centrele sociale, că vorbim de copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.”, a spus ministrul Muncii Marius Budăi.

Marius Budăi a mai spus că Ministerul Muncii a aflat despre ororile de la azilele din judeţul Ilfov atunci când acest lucru a fost făcut public în presă. Mai mult, ministrul susține că a fost informat de existența unei anchete jurnalistice din luna februarie care arată ororile din azile.

„Dacă vorbim de orori, aşa cum au fost prezentate în presă, exact de când am prezentat în presă. Dacă vorbim de acel calendar, avem un calendar în care din februarie colaborăm cu cei care realizează anchetele şi am pus la dispoziţia dumnealor toate aceste dosare şi multe altele pe care dumneavoastră le vedeţi aici.

Nu numai de atunci şi din august anul trecut am avut un control, acel control a fost pus la dispoziţia anchetatorilor, dar şi rezultatele lui la dispoziţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Nu am posibilitatea să închidem aceste centre, avem punem la dispoziţia celor care furnizează servicii sociale şi contractează servicii sociale, conform legii, care sunt DGASPC-urile, informaţiile. Nu fac o pasare a vinei, nicidecum.

Am lucrat şi la Protecţia Copilului, am lucrat şi în AJPIS, lucrez şi în Ministerul Muncii, am lucrat şi la Casa de Pensii. Vă spun exact cum este legislaţia. Cel care contractează un serviciu, indiferent că vorbim de un serviciu social de această dată, de orice şi îl ordonanţează la plată lunar şi plăteşte lunar, are obligaţia să verifice dacă serviciul respectiv a fost furnizat la standardele minime contractate sau dacă produsele respective au fost furnizate conform contractului şi abia după aia avizeze şi faci curat.” a mai spus ministrul Muncii.