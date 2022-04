Invitat la Antena 3, Marius Budăi a fost întrebat despre majorarea pensiilor, însă ministrul a refuzat să dea detalii în acest sens. Mai exact, el a precizat că nu vrea să amăgească populația țării și nici să dea ”speranțe deșarte”.

Pe de altă parte, ministrul susține că sunt discuții în coaliție despre majorarea pensiilor, însă încă nu este clar ce se va întâmpla. „Vorbim de seniorii acestei țări, nu are rost să-i amăgim, să le facem speranțe deșarte. Am discutat și în coaliție, și în guvern, discutăm de la începutul acestui an, lunar, stăm cu pixul pe hârtie să vedem ce se întâmplă”, a declarat Budăi.

Pe de altă parte, el a făcut referire la pachetul „Sprijin pentru România”, care le va aduce un set de beneficii pensionarilor, familiilor monoparentale, dar și categoriilor vulnerabile din România.

Adevărul despre majorarea pensiilor

„Dar aceste sume din pachetul „Sprijin pentru România” este orientat către categoriile vulenrabile, către familiile monoparentale, către oamenii cu dizabilități, iar ulterior ne gândim și la toți ceilalți pernsionari”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește situația pensionarilor la nivel național, potrivit acestuia, în România există 4,9 milioane de pensionari, dintre care peste 2,3 milioane vor beneficia de cel de al doilea pachet de masuri. „Aceștia au pensii de până în 1.500 de lei”, a mai spus ministrul.

El a mai precizat că alte 800.000 de persoane sunt cele cu dizabilități, dar și copii din familii defavorizate. „Mai sunt peste 800.000 de persoane cu dizabilități, mai sunt și copii din familii defavorizate care vor primi bani pentru echipament. Plus 280.000 de salariați din agricultură și industria alimentară”, a continuat Marius Budăi.

Fără a mai aborda subiectul majorării pensiilor, ministrul a adus în discuție voucherul pe care pensionarii îl vor primi odată la două luni.

Când primesc pensionarii voucherele de 50 de euro?

„Pensionarii vor primi un voucher, odată la 2 luni de zile, am vorbit cu domnul ministru Boloș despre detaliile tehnice, săptămâna viitoare vom anunța cum se va face, care va fi forma voucherelor, electronică sau scrisă”, a mai spus Budăi.

Totodată, ministrul a mai adăugat că voucherele vor intra în vigoare de la 1 iunie, urmând să fie acordate la fiecare două luni, adică practic în lunile iunie, august, octombrie și decembrie.

În acest sens, ministrul susține că banii vor putea fi folosiți pentru ca pensionarii să își facă stocuri de alimente pentru perioade dificile. „Vor putea să-și facă stocuri de alimente, precum ulei sau carne de pui”, a mai spus ministrul Muncii, făcând referire la modul în care voucherele vor putea fi folosite.