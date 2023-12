Camden Toy a murit luni după ce a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Actorul american avea 68 de ani.

Reprezentanții săi au confirmat decesul într-un comunicat de presă.

Fiul unui cunoscut scenarist de la Hollywood, Toy a jucat în mai multe episoade din celebrul serial „Buffy spaima vampirilor”, interpretând personaje care de care mai terifiante – un Gentleman cu fața albă în episodul „Hush”, demonul Gnarl din „Same Time, Same Place” și vampirul Turok-Han, toate din sezonul 7.

De asemenea, fost un personaj vampir, Prințul Minciunilor, în spinoff-ul ”Buffy Angel”.

A jucat în câteva episoade din seriale cunoscute

Camden Toy a jucat și în serialele ”The Bay„ și ”Goodnight Burbank” și a apărut și în câteva episoade din serialele ”The Mentalist”, ”Shameless” și „Into the Dark”, informează EW.com.

Doug Jones, cel mai bun prieten al lui Camden Toy, a declarat: „Ne-am întâlnit pe platourile de filmare ale serialului Buffy și amândoi eram teribil de urâți. Domnilor, asta a dus la o prietenie dragă care avea să continue timp de douăzeci și patru de ani. Rar poți afla un bărbat atât de vesel, zâmbitor, deștept, haios, bun să asculte cu inima și accesibil mereu oricui, inclusiv numeroşilor fani. Să-și găsească odihna în pacea lui Dumnezeu.”

”A fost un dar în viețile noastre. Ne va lipsi foarte mult”

Actrița Juliet Landau a adăugat: „Camden a fost un suflet frumos, un prieten frumos și un talent frumos… Din prima clipă în care ne-am întâlnit, am știut că este special. Sub chipul monstrului care se lăsa machiat timp de câteva ore, strălucea cel mai frumos spirit. A fost un dar în viețile noastre. Ne va lipsi foarte mult”.

Nick Benedict, actorul american cunoscut pentru rolurile din seriale TV de peste Ocean, nominalizat de câteva ori la Daytime Emmy, a murit, zilele trecute, la vârsta de 77 de ani. Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană.

Pe pagina de Facebook Jake’s Steakhouse, unde soția lui Benedict, Ginger, lucrează ca barman, se spune: „Ziua de naștere a lui Nick Benedict a fost 14 iulie. El a vrut să meargă la Domnul exact în această zi. Rugați-vă în aceste momente cumplite pentru Ginger”. Benedict este cunoscut în special pentru rolul Curtis Reed din serialul ”Days of our Lifes”, care s-a întins pe o perioadă de aproape 12 ani. De-a lungul carierei sale de actor,

Nick a apărut și în alte filme și seriale TV. La începutul lunii iulie, Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană, la măduva spinării. Ulterior, familia a anunțat că actorul a rămas paralizat de la gât în jos. Se pare că zece zile mai târziu, în casa din Arizona, unde locuiau Nick și Ginger, actorul a murit înconjurat de cei dragi.

La 17 ani a fost distribuit în filmul ”Mike and the Mermaid”

Benedict și-a făcut debutul în serialul TV ”Wiretapper”, ca și copil actor. La 17 ani, în 1964, apărut în filmul ”Mike and the Mermaid”. În 1973 l-a interpretat pe Phillip Brent, un veteran al războiului din Vietnam, în ”All My Children”.

A jucat acest rol timp de mai mulți ani, obținând o nominalizare la Daytime Emmy Award, în 1979, la categoria ”Cel mai bun actor principal într-un serial-dramă”.