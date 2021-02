Intrând într-un an electoral deosebit de important și dată fiind crescânda nemulțumire față de criza vaccinurilor la nivel european, social-democrații din Germania adoptă un joc riscant: se întorc împotriva partenerului lor din coaliție, arată Financial Times.

Timp de 12 din ultimii 16 ani, SPD a fost partidul mai mic din așa-zisa ‘mare coaliție’ împreună cu creștin-democrații Angelei Merkel din CDU. Și totuși, partidul a avut puține beneficii. Sprijinul populației față de felul în care s-a gestionat pandemia coronavirusului a făcut ca sprijinul față de CDU să depășească 35%, după ce se situase sub 30% înainte de apariția pandemiei. În același timp, SPD a rămas blocat anul trecut în jurul unui procent de 15%.

Totuși, acum partidul încearcă să profite de nemulțumirile legate de modul în care UE gestionează aprovizionarea și de atitudinea laboratoarelor germane, care s-au mișcat lent chiar și în conformitate cu standardele europene. Cei trei politicieni cel mai des prezenți în discuțiile legate de vaccinuri sunt cu toții membri ai CDU: Angela Merkel, ministrul sănătății, Jens Spahn, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a fost ministru al apărării.

Germania și pandemia

La începutul acestei luni, ministrul de finanțe, Olaf Scholz, care este membru al SPD, i-a trimis lui Spahn o listă cu o serie de întrebări. Michael Muller, primarul SPD al Berlinului a adresat o scrisoare Angelei Merkel, cerându-i să prezinte un plan de vaccinare, scrisoare care, potrivit săptămânalului Der Spiegel, echivalează cu o „declarație de război”. Iar premierul landului Mecklenburg-Vorpommen, Manuela Schwesig, a criticat dur CDU-ul într-un interviu televizat, afirmând că „până și Statele Unite sub fosta președinție a lui Donald Trump” – un personaj extrem de nepopular în Germania – “a făcut în mod evident o treabă mai bună”.

„Partidul caută cu disperare o cale prin care să-și consolideze propriul profil”, declară Uwe Jun, politolog la Universitatea Trier. “Dar, în ceea ce îl privește, probabilitatea unor repercusiuni este mai mare decât șansa de a profita de pe urma unei asemenea poziții”.

Pentru SPD, e un moment extrem de critic – un an cu ‘super-alegeri’, un an când, în septembrie, Germania organizează alegeri pentru Bundestag, iar pe parcursul anului au loc o serie de alegeri și pentru guvernele landurilor. Peste șase săptămâni partidul se va confrunta cu prima competiție importantă din acest an, când va lupta să-și mențină guvernarea în landul Renania-Palatinat. Unii lideri ai partidului afirmă că loialitatea din guvern ar trebui să funcționeze în favoarea lor.

„De șapte ani am fost cu SPD ca participant la marea coaliție și tot de șapte ani am spus că nu vom avea de câștigat dacă ne criticăm propriul guvern”, a declarat Jens Zimmermann, parlamentar din landul Hesse. „Și totuși, de șapte ani scădem în sondaje”.

Pe vremuri unul dintre cele mai influente partide de centru-stânga din Europa, în 2018 SPD a avut cele mai slabe rezultate din istoria sa, adjudecându-și numai 20,5% din voturi. De atunci s-a luptat să adopte o nouă cale. La dreapta partidul este blocat de umbra prelungă a CDU, iar la stânga are de luptat cu popularitatea crescândă a Verzilor. Potrivit criticilor, problema e că atacurile pe tema campaniei de vaccinare nu pot soluționa criza de identitate a partidului.

O strategie ”discutabilă”

Ofensiva SPD a fost criticată chiar și de unii politicieni de stânga, cum ar fi Konstantin von Notz, un reprezentant din Bundestag din partea Verzilor, care a calificat poziția partidului drept o combinație între „un populism și un naționalism pe tema vaccinurilor”.

Până și unii membri din SPD consideră că o asemenea strategie e discutabilă. Ralf Stegner, un politician social-democrat din landul Schleswig-Holstein, cunoscut pentru ideile sale conservatoare, a declarat în ziarul Frankfurter Allgemeine că „nu e nimic de câștigat din asemenea certuri”.

Oficialii SPD afirmă că au decis să-și continue ofensiva numai după îndelungi dezbateri cu caracter intern și recunoscând faptul că nemulțumirea populației este în creștere din cauza strategiei guvernului pe tema vaccinului.

În opinia lui Jun, una este să îmboldești vaccinarea, dar, dacă făcând asta social-democrații vor beneficia de o relansare politică, asta e altă problemă. „Nu reușesc să văd nicio strategie în toate astea”, spune el. “A fi în opoziție în cadrul guvernului nu e o idee promițătoare.”