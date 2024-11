Elena Caragiu, o actriță remarcabilă și fosta soție a marelui actor Toma Caragiu, a încetat din viață în Statele Unite ale Americii, la vârsta de 87 de ani. Marea artistă, născută Elena Bichman, s-a stins din viaţă pe 14 noiembrie, însă informaţia a fost făcută publică trei zile mai târziu, astăzi.

Povestea sa este marcată de talent, iubire, pierdere și exil.

După cum bine ştim, Toma Caragiu a încetat din viaţă la cutremurul din 1977. Soția acestuia, însă, a scăpat cu viață, fiind la Sinaia în acea zi. Supraviețuirea sa a atras, însă, acuzații și presiuni din partea opiniei publice, care au contribuit la decizia sa de a părăsi România.

După moartea lui Toma Caragiu, Elena a ales exilul. În 1977, a plecat singură spre Paris, trecând granița Ungariei și trăind momente dramatice, inclusiv pierderea cunoștinței la scurt timp după ce a ajuns în afara țării. În Franța, a continuat să performeze, lansând un disc în limba franceză cu melodii inspirate de Maria Tănase, sub numele de Helene Cara.

Destinația finală a fost însă SUA. În 1978, a ajuns la New York, cu doar 5 dolari în buzunar, dar cu o ambiție nemărginită. În ciuda provocărilor, și-a reluat cariera artistică, scriind un scenariu despre imigrație care a fost pus în scenă cu succes timp de un an. Elena a devenit membră a Uniunii Actorilor de Teatru din SUA și a avut numeroase roluri în teatru și film.

Înainte de a emigra, Elena Caragiu a avut o carieră teatrală de succes în România. A jucat pe scenele unor teatre prestigioase, precum „Teatrul din Ploiești”, „Teatrul Bulandra” și „Teatrul Național Craiova”. Rolurile sale notabile includ Regina din Strigoii de Henrik Ibsen și Lady Macbeth din Macbeth de Shakespeare.

De asemenea, viața personală a fost marcată de iubirea intensă pentru Toma Caragiu. Repetițiile comune la Teatrul din Ploiești au dus la începutul unei relații pasionale, care a redefinit viața ambilor actori.

În 2011, Elena Caragiu s-a întors în România cu dorința de a deschide o casă memorială dedicată lui Toma Caragiu în locuința din Periș. Proiectul nu a putut fi realizat, deoarece proprietatea fusese vândută.

Monica Andrei, cronicar teatral la Teatrul Metropolis este cea care a cunoscut-o bine pe Elena Caragiu, cele două tinând legătura încă de când actrița a plecat în America.

„A murit actrița Elena Caragiu. Fie iertată și neuitată! Era primăvară când a ajuns în România. Venise din America direct la mormântul lui Toma, fostul soț. Acolo ne-am dat întâlnire prima dată.

Mi-au rămas amintirile, pozele și lacrimile, cartea ei cu atograf, ultimul drum facut împreună.

Când a murit Radu Beligan mi-a dat un interviu interesant. E mult de povestit… Tristețea nu mă lasă…

Era o zi ploioasă de iunie când ne-am cunoscut la mormântul lui Toma Caragiu de la Cimitirul Bellu din București. Am pus lumânări, flori, am făcut poze. Ne-am bucurat că ne-am văzut, am luat masa la restaurant. Apoi ne-am tot întâlnit cât a stat în București.

Avea o blândețe aparte, un zâmbet unic și cuceritor, harul de a povesti expresiv. Drumul ei n-a fost așa ușor după moartea lui Toma, după ce a ajuns în America, însă ea a răzbit, era o luptătoare. Și-a făcut o situație, s-a măritat a doua oară, avusese niște emisiuni de televiziune, își făcuse o grămadă de prieteni, era foarte activă în comunitatea de români din California. Când am cunoscut-o eu era pensionară de niște ani buni”

În seara tragică a zilei de 4 martie 1977, Bucureștiul a fost zguduit de un cutremur devastator. Blocul Colonadelor, unde locuiau Elena și Toma Caragiu, s-a prăbușit, luând viețile a numeroși oameni, printre care Toma Caragiu și prietenul său Alexandru Bocăneț.