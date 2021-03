Marcel Vela, surprins într-un moment inoportun!

În calitate de fost ministru de Interne, Marcel Vela a participat la o ședință de bilanț la Ministerul de Interne în ziua în care autoritățile au discutat despre restricțiile anti-COVID.

După ședința respectivă, Vela s-a oprit la o terasă din centrul Capitalei, în zona bulevardului Decebal, care are acoperite toate laturile, fapt care contravine normelor în vigoare, potrivit informațiilor transmise de către digi24.ro

Distanțe care nu pot asigura o protecție sanitară

Din imaginile transmise de către sursa menționată se poate observa că la interior erau ocupate mare parte dintre mese la distanțe care nu pot asigura o protecție sanitară.

Totuși, acest lucru nu l-a împiedicat pe fostul ministru de Interne din a se relaxa la terasa respectivă.

Reacția lui Marcel Vela

În urma acestor imagini, fostul ministru de Interne a oferit o reacție clară pentru Digi24.

„Această terasă nu are acoperiș, uitați-vă mai atent. O sa vă dau o imagine cu acoperișul deschis. La masă am stat sub 6 persoane, am băut cafea, suc de ghimbir, în dreapta e o masă unde nu stă nimeni. Am intrat acolo, spațiul era deschis fără acoperiș”, a declarat Marcel Vela la Digi24.

Bilanţ COVID-19, 23 martie

Până astăzi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 907.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 814.182 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.149 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.229 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 22.442 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 22.03.2021 (10:00) – 23.03.2021 (10:00) au fost raportate 174 de decese (96 bărbați și 78 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.