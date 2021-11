În urmă cu trei luni, Marcel Pavel a cunoscut cea mai cumplită tristețe pe care un om o poate suferi în timpul vieții. Acesta a pierdut-o pe femeia care i-a oferit viață. Momentul în care a aflat vestea a fost șocant pentru artist. Chiar și acum, fiul vorbește cu ochii în lacrimi despre decesul mamei sale.

„Mi-e foarte greu fără mama, s-a rupt ceva din mine”

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, cântărețul și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre sentimentele pe care le-a avut când mama sa a murit. Relația excelentă mamă-fiu, pe care cei doi au avut-o, a dus la multe amintiri frumoase, însă, în același timp, a cauzat și o tristețe cumplită în timpul despărțirii definitive. Marcel Pavel a spus că a simțit cum „s-a rupt ceva” în el când a trebui să își spună adio.

„Mi-e foarte greu fără mama, s-a rupt ceva din mine. Îmi este foarte greu sa vorbesc despre acest lucru. Între mine și mama mea a fost o legătură puternică. Cred că eram preferatul ei, deși ne iubea pe toți la fel. Pentru mama cuvintele sunt prea puține.”, a spus cântărețul.

„Nu am vrut să accept, nici acum nu pot”

Marcel Pavel a explicat că, deși era conștient că mama sa se va stinge din viață la un moment dat, a refuzat să se gândească la acest scenariu. Nici măcar în prezent, artistul nu poate accepta absența femeii care l-a crescut.

„Îmi doresc din tot sufletul ca toți oamenii să simtă această pierdere cât mai târziu. Este inevitabil pentru că așa este viața, dar eu am crezut ca nu mi se poate întâmpla, nu am vrut să accept, nici acum nu pot”, a declarat Marcel Pavel la Antena Stars.

„Nu pot intra în casă, acolo unde ea a stat”

Durerea provocată de doliu l-a determinat pe artist să ajungă în stadiul în care a refuzat să intre în casa părintească. Amintirile care îi vin în minte când ajunge în casa în care mama sa a locuit îi cauzează o tristețe apăsătoare.

,,Am fost la Câmpulung Muscel să o revăd pe sora mea. După ce a murit mama eu nu am mai fost acolo, nu pot intra în casă, acolo unde ea a stat. Mi-am revăzut sora, ii iubesc enorm pe frații mei. De câte ori ajung în Câmpulung am tendința de a ma duce acasă să o văd pe mama, asa a fost instinctul și m-am oprit odată, am început sa plâng și m-am oprit. Mi-e foarte greu să accept”, a explicat Marcel Pavel.