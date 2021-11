Marcel Pavel este șocant în continuare de ce s-a întâmplat cu el după ce a luat COVID-19 în vara anului trecut și a ajuns în stare gravă la spital. Acesta spune că a avut parte de un val de ură din partea fanilor în momentul în care a fost infectat cu coronavirus.

Marcel Pavel, atacat chiar de fanii săi

Cântărețul a avut parte de un val de ură uriaș, asta după ce a aflat că este infectat cu COVID-19. Se pare că foarte mulți oamenii i-au scris și l-au jignit într-un fel foarte urât. Mai mult, vedeta susține că nu a mai trăit niciodată momentele respective, asta pentru că era acuzat de fani că a primit bani să spună că a făcut boala. Marcel Pavel spune că a ajuns să fie luat „la mișto” de fanii săi, care i-au spus că este responsabil pentru izbucnirea pandemiei de coronavirus în România.

„Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la guvern am mai primit încă 300.000. Se făcea mișto pe tema asta. Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare. Spuneau că eu am adus Covidul în România. M-a afectat la nivel psihic. Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc”, a explicat Marcel Pavel la Antena 3.

Nici acum, după atâtea luni, artistul nu dorește să vorbească prea mult despre acest subiect, care este în continuare sensibil pentru el și restul lumii. Mai mult, s-a temut să spună dacă este vaccinat sau nu, mai ales după infectare.

„Nu răspund, este un punct sensibil. Nu recomand nimic. Nu sunt de specialitate”, a mai completat Marcel Pavel, în aceeași emisiune.

Artistul a fost internat la „Matei Balș” în vara anului 2020, plămânii săi fiind afectați în proporție de 60%. Din păcate, vedeta a suferit foarte mult de pe urma bolii. El a fost dus cu izoleta la spital, asta după ce inițial credea că are o simplă pneumonie.