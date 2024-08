Marcel Ciolacu spune că a simțit nevoia să se consulte cu un duhovnic înainte de a-și anunța candidatura la alegerile prezidențiale din acest an. Șeful PSD a explicat că s-a împărtășit și a plecat împăcat de la părintele duhovnic.

Premierul a spus și că, înainte de toate, este creștin.

„M-am împărtășit. Nu am păcate de moarte… Am plecat împăcat de la părintele duhovnic. Nu am făcut nimic rău în viață.

Sunt lucruri mai grele de dus decât moartea proprie. Sunt creștin…”, a declarat Ciolacu în emisiunea realizată de Denise Rifai.