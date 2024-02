La Tulcea, premierul Marcel Ciolacu a declarat că Dacian Cioloş ar trebui să se abțină de la orice discuții referitoare la Dosarul Roșia Montană.

El a spus asta având în vedere că în ultimele momente ale mandatului său de premier, Cioloș a semnat pentru includerea acestuia în lista patrimoniului UNESCO. Potrivit lui Ciolacu, acest lucru se petrecea în timp ce Sorin Grindeanu depunea jurământul la Palatul Cotroceni.

Potrivit premierului, Cioloș a luat această decizie în ciuda avertismentelor venite din partea tuturor ministerelor și juriștilor. Potrivit acestora din urmă, România are toate șansele să piardă procesul.

Premierul a subliniat că toate documentele existente în Parlament, în comisia UNESCO și în Guvernul României vor fi făcute publice. Totodată, Ciolacu îi acuză pe Cioloș și Orban că au „distrus România”.

„Îi spun domnului Cioloş, că am văzut că este foarte vocal în ultimul timp, ce am spus şi domnului Cîţu: «Multă sănătate, dar lăsaţi-ne în pace». Am pierdut 1.000.000.000 cu vaccinurile.

Au furat în pandemie, domnule Orban, nu ştiu cât vom pierde sau dacă vom pierde cu Roşia Montană, bă, da, aveţi bunul simt să staţi în casă, lăsaţi-ne în pace.

N-aţi salvat România, aţi distrus România, asta s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Ciolacu.