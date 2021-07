UPDATE

Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat, marţi, după includerea situ-ului Roşia Montană în patromoniul UNESCO, apreciind că zona trebuie să să devină un model de punere în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei”.

”Salut includerea peisajului cultural minier de la Roşia Montană în patrimoniul umanităţii!

Prin eforturi conjugate ale autorităţilor şi specialiştilor, Roşia Montană trebuie să devină un model de punere în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei.”, a scris, marţi, pe Facebook, Klaus Iohannis.

Peisajul minier Roşia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO a anunţat marţi preşedintele Comitetului, Tian Xuejun.

Premierul Forin Cîțu anunțase că depunerea dosarului Roșia Montană pentru admiterea în Patrimoniul UNESCO va fi discutată în coaliția de guvernare.

Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a admis, marți, candidatura sitului Roşia Montană pentru a fi adăugat pe lista siturilor protejate de instituţie. Decizia a fost luată fără obiecții și fără amendamente, potrivit digi24.ro.

Lista Patrimoniului Mondial a fost deschisă pentru România cu înscrierea Deltei Dunării (1991) ca sit natural şi a fost continuată cu o serie de situri culturale: sate cu biserici fortificate din Transilvania (1993), Biserici din Moldova (1993, 2010), Mănăstirea Hurezi (1993), Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei (1999), Centrul Istoric Sighişoara (1999), Biserici de lemn din Maramureş (1999). Un alt sit natural înscris în lista UNESCO – Pădurile seculare şi virgine de fag din Carpaţi şi alte regiuni ale Europei.

Pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii se află Ritualul Căluşului, Doina, Tehnici de prelucrare a ceramicii de Horezu, Colindatul de ceată bărbătească, Jocul Fecioresc, Mărţişorul, Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova.

Premierul Cîțu nu și-a asumat responsabilitatea

Guvernul Cîțu a evitat să-și asume decizia de listare a sitului Roșia Montană la UNESCO, deși premierul a fost informat prin mai multe memorandumuri și note de către ministerul finanțelor asupra posibilelor consecințe ale listării, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

O primă consecință asupra cărora a atras atenția ministerul ar putea fi pierderea procesului de arbitraj de la Washington, unde statul român a fost dat în judecată de compania canadiană Gabriel Resources și solicită despăgubiri în valoare de câteva miliarde de euro.

Aceste informații ar fi fost transmise prin memorandum Guvernului și prezentate atât de fostul ministru de finanțe cât și de secretarul general al ministerului în mai multe ședințe de guvern din cursul acestui an.

Critici dure la adresa Guvernului

Fostul ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, a publicat pe Facebook un mesaj extrem de critic la adresa Guvernului Cîțu, din perspectiva afacerii Roșia Montană.

”Când ne conduc proștii… am urmărit dezbaterile pe tema consecințelor înscrierii perimetrului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Pierde statul, nu pierde, în procesul aflat pe rol la Curtea de Arbitraj de la Washington?

Casa de avocatura ce reprezintă Ministerul de Finanțe și, implicit România, spune că înscrierea Roșia Montană în patrimoniul UNESCO ar fragiliza foarte tare poziția României și ar putea duce până la pierderea procesului, obligând România să plătească miliarde de dolari către partea vătămată, respectiv Gabriel Resources.

Nu am pretenții la premierul Cîtu, la Barna nici atât, nu am așteptări la o mare parte din useriștii care tind să repete lozinci la nesfârșit fără să priceapă nimic, însă specialiștii guvernamentali în domeniu ar trebui să cerceteze cel mai bun barometru: evoluția indicatorul GBU, aferent companiei Gabriel Resources LTD, pe piața bursieră din Toronto, Canada, acolo unde este listată compania.

Daca urmăriți portalul tradingview.com, fără să fiți experți în trading, veți remarca că exista o creștere de peste 60%, din ianuarie 2021 până în iulie 2021 a acțiunilor GBU.

De observat că în ultima săptămâna, premergătoare deciziei de includere a sitului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, s-au înregistrat cele mai mari volume de tranzacționare de la începutul anului, fapt ce a dus prețul din 0,27 CAD/sh (dolari canadieni pe acțiune) la 0,32 CAD/sh, reprezentând o creștere de 6% în volumele tranzacționate, cea mai mare creștere săptămânală înregistrată de la începutul anului.

Practic, aproape toată creșterea din 2021 a acțiunilor Gabriel Resources a început în luna iunie.

Extrem de important este că NU prețul aurului a motivat creșterea valorii pe acțiune, aurul având cam același preț cuprins între 1760-1800 USD/oz. Dacă doriți pot aprofunda: În prima săptămâna din ianuarie 2021, prețul aurului era de 1900-1930 USD/oz iar in iunie/ iulie era 1780-1800 USD/oz, deci înregistra o scădere de 100 USD per uncie, ceea ce arată clar ca nu prețul per commodities a generat creșterea acțiunilor.

Explicație există: investitorii recenți și mai vechi consideră că valoare per acțiune pentru Gabriel Resources LTD va crește considerabil în condițiile în care, foarte probabil, perimetrul Roșia Montana va fi acceptat în patrimoniul UNESCO, ceea ce va atrage, consideră investitorii, pierderea procesului de către Romania la Curtea de Arbitraj de la Washington și plata de despăgubiri în valoare de miliarde de dolari către Gabriel Resources LTD.”, a scris Petrescu.