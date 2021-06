Premierul Florin Cîţu susține că există discuții legate de Roșia Montană, însă nu a fost luată o decizie în acest sens. El a mai subliniat faptul că în cadrul următoarei ședinței de coaliție, discuțiile vor fi reluate.

“Roşia Montană s-a discutat. Încă nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la următoarea şedinţă de coaliţie”, a spus Cîţu, la Parlament, după şedinţa coaliţiei.

De cealaltă parte, vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a subliniat faptul că formaţiunea lui susţine în continuare listarea dosarului Roşiei Montana în patrimoniul UNESCO şi că va menţine acest punct de vedere şi în cadrul coaliţiei, chiar dacă va exista o propunere alternativă.

Dacian Cioloș, despre proiectul Roșia Montană

Dacian Cioloș, a fost contactat de comunitate Declic în cursul dimineții de duminică, care l-a întrebat ce se va întâmpla cu dosarul Roșia Montană la UNESCO. Acesta anuța că vor exista discuții în coaliție, subliind faptul că va fi luată o decizie, lucru care nu s-a întâmplat.

Totodată, el a mai subliniat faptul că premierul Florin Cîțu insistă cu retragerea proiectului, lucru care i se pare absurd.

“Va fi o discutie azi in Coalitia de Guvernare pe tema dosarului Rosia Montana la UNESCO. Pozitia USRPLUS e clar impotriva retragerii dosarului Rosia Montana de la UNESCO. Inteleg ca premierul Citu tine foarte mult la aceasta retragere si la a restrange cererea de protectie UNESCO doar pentru minele romane, ceea ce e un pic absurd. Nu poti sa spui ca dai jos tot dealul si sa protejezi totusi minele din interiorul dealului.

Noi in coalitie evident ne opunem retragerii, insa se pare ca iarasi suntem singuri. Si UDMR-ul sustine pozitia PNL. Noi am tot explicat ca protectia sitului respectiv este data de legislatia nationala, nu de UNESCO. Deci nu pot folosi argumentul ca daca Rosia Montana intra in UNESCO, Romania pierde arbitrajul international cu compania miniera” a declarat Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, potrivit Declic.