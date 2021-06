Surpriză totală tocmai în fieful de la Sibiu al lui Dan Barna!

Candidatul sprijinit de Dan Barna a pierdut alegerile pentru şefia USR PLUS Sibiu

USR ar fi pierdut acolo alegerile interne organizate în acest weekend pentru şefia filialei judeţene USR PLUS Sibiu. Reamintim că Dan Barna, copreşedinte al formaţiunii USR PLUS şi vicepremier în Guvernul României, este parlamentar de Sibiu.

Cei doi competitori au fost Ruxandra Cibu Deaconu, din partea PLUS, şi Adrian Echert, din partea USR.

Adrian Echert a fost susţinut de către Dan Barna, însă acest lucru nu a reuşit să conteze, până la urmă, la votul final dat de membrii organizaţiei judeţene din Sibiu, transmite News.ro.

De ce ar fi pierdut USR preşedinţia filialei, potrivit surselor interne?

Cu toate acestea, surse din interiorul USR Sibiu au declarat că partidul şi-a atins obiectivele pentru alegerile din toamnă. USR și-a adjudecat 28 de delegaţi pentru Congresul din toamnă, în timp ce PLUS are doar 5. La Biroul Județean, USR ar urma să aibă control pe decizii, deoarece din 17 reprezentanți, 12 sunt ai USR, scrie G4Media.ro.

USR ar fi pierdut președinția filialei Sibiu deoarece europarlamentarul USR, Nicu Ștefănuță, ar fi “trecut cu arme și bagaje la PLUS de ceva vreme”, mai afirmă surse locale.

Cum arată rezultatul alegerilor interne în alte judeţe?

Cei de la PLUS au mai câştigat şi şefia altor filiale importante la nivel naţional, pe lângă Sibiu, precum Cluj, Buzău, Teleorman şi Galaţi.

În schimb, colegii de la USR au câştigat şefia filialelor judeţene din Vaslui, Harghita, Hunedoara, Bihor, Iaşi, Braşov, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Argeş, Tulcea şi Ilfov.

Eşecul PLUS pare să fi fost cel mai usturător la Ilfov, unde niciun membru PLUS al filialei nu a fost ales în Biroul filialei judeţene sau în comisiile de arbitraj şi control. Pe lista celor rămaşi pe dinafară se numără şi Ciprian Teleman (fost preşedinte PLUS Ilfov şi actual ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării) sau deputata Oana Cambera.

Toate filialele USR PLUS din ţară trebuie să-şi aleagă conducerile în urma fuziunii până la începutul lunii iulie. Aceste alegeri sunt considerate un prin semnal în perspectiva marilor alegeri ce vor stabili cine va fi noul preşedinte al USR PLUS.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea