Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că România nu se confruntă cu probleme de securitate alimentară, datorită investițiilor recente în sistemele de irigații. Aceste declarații au fost făcute după o vizită la sistemul de irigații SPA Nămoloasa, alături de ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ciolacu a recunoscut că România se confruntă cu o secetă acută, afectând în special regiunile de sud și est, unde aproximativ două milioane de hectare de teren agricol sunt afectate.

Premierul a subliniat că, deși capacitatea de irigare a crescut semnificativ, fiind în prezent la 1,6 milioane de hectare, există încă zone care necesită investiții suplimentare. Anul trecut, sistemele de irigații acopereau doar 750.000 de hectare.

Premierul Marcel Ciolacu a criticat excluderea unor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care ar fi trebuit să fie destinate dezvoltării sistemelor de irigații. Ciolacu a subliniat că, dacă ar fi fost disponibile cele 3 miliarde de euro prevăzute inițial, ar fi ajutat semnificativ în extinderea capacității de irigare. El a menționat că se vor propune investiții multianuale pentru a crește suprafața irigată în alte părți ale țării, în special în zonele afectate de secetă.

„Categoric că ne-ar fi ajutat imens să avem sume prinse în PNRR şi nu scoase din PNRR, cel puţin 3 miliarde de euro, cum gândisem. Am stat cu domnul ministru, o să venim cu propunere şi la Ministerul Finanţelor să facem aceste investiţii multianuale, astfel încât să mărim hectarele care pot fi irigate în alte părţi ale ţării, fiindcă, repet, aceste calamităţi sunt în primul rând în sud şi în est. Sunt suprafeţe întinse şi sunt foarte mulţi agricultori loviţi, pentru că n-au am mai apucat de trei ani să aibă un an bun de recoltă”, a declarat premierul.