Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă se aşteaptă ca Mircea Geoană să candideze la alegerile prezidențiale. Premierul a dat un răspuns clar și a subliniat că secretarul general adjunct al NATO va candida cu siguranță.

De asemenea, șeful PSD a susținut că nu suportă „jocul dublu” și ipocrizia.

El a menţionat și că nu a apreciat declarația lui Mircea Geoană potrivit căreia România nu l-a sprijinit pentru a ocupa funcţia de secretar general adjunct al NATO.

„Ceva ce nu mi-a plăcut deloc a fost ‘dom’le, ştiţi, eu sunt pe persoană fizică la NATO’. Cum adică? La acest nivel dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu preşedintele Iohannis? Dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu toate serviciile din România şi cu tot statul roman când cineva reprezintă? Cum să ajungi într-o asemenea funcţie fără să fii susţinut? E ceva de noaptea minţii. Eu nu am auzit până acum o asemenea abordare”, a afirmat Ciolacu.

Premierul a spus apoi că nu a avut un dialog cu Mircea Geoană în privinţa situaţiei din Ucraina, aşa cum ar fi fost normal.

„Nu am avut un dialog. Acum câţiva ani mai comunicam. Eu mă aşteptam totuşi, România e ţara cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina. Eu consider în continuare că domnia sa nu e pe persoană fizică, este român şi reprezintă România în această funcţie. Nu am avut un dialog în ceea ce priveşte situaţia de pe frontul din Ucraina. Ministrul Apărării nu îmi aduc aminte să îmi fi spus că a avut un dialog cu domnul Geoană, secretar general adjunct NATO, în ceea ce priveşte situaţia din Ucraina. Ce-i asta? Vrem să fim odată normali? Presupunem noi că vom candida şi nu avem comunicare instituţională?”, a conchis Ciolacu.