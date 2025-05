Marcel Boloș a subliniat că, deși țara se află sub un guvern interimar, aceasta nu este în standby. El a evidențiat că riscul real ar fi stagnarea. În ultimele săptămâni, echipa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lucrat intens, alături de instituțiile responsabile, pentru a finaliza propunerile de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Faptul că avem un guvern interimar nu înseamnă că ţara este în standby. Riscul real ar fi să stăm pe loc. În ultimele săptămâni, echipa Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lucrat intens, împreună cu toate instituţiile responsabile de reforme şi investiţii, pentru finalizarea propunerilor de modificare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Am formulat precizări detaliate, am răspuns punctual la observaţiile Comisiei Europene şi am fundamentat fiecare propunere pe nevoile reale din teren şi pe constrângerile de implementare, pentru ca implementarea PNRR să meargă mai departe.

Luptăm pentru finalizarea renegocierii şi pentru ca banii din cererea de plată IV, în forma restructurată, 5,7 miliarde de euro, să intre în ţară anul acesta. Înseamnă investiţii vitale pentru oameni: infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală”, a scris acesta pe Facebook.