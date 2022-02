Marcel Boloş și-a pariat fotoliul de ministru! Mizează pe cel mai mare proiect care pune bazele României digitale

În acest context, Marcel Boloş a subliniat că scaunul său de ministru este în joc pentru implementarea proiectului respectiv iar România digitală are prevăzut PNRR un buget de 1,8 miliarde euro.

„România digitală are în momentul de faţă, în PNRR, un buget de 1,8 miliarde euro, este o componentă de sine stătătoare şi presupune pe de-o parte un pachet de reforme în domeniu, pe de altă parte o serie de investiţii care vin în sprijinul digitalizării. (…) Cel mai mare proiect care pune bazele României digitale este cel legat de Cloud-ul Guvernamental pentru că prin el vom ajunge în cele din urmă ca de acasă să obţinem certificatul fiscal. Şi acum îl obţinem, trimitem un e-mail o solicitare către Fisc şi după trei zile şi se eliberează certificatul fical. Dar cred că după ce punem în operare acest proiect, de acasă, certificatul fiscal să poată fi listat. Poate fi certificat de nastere, de deces, de urbanism orice”, a declarat Marcel Boloş la Antena 3.

Boloș spune că este „foarte conștient” de responsabilitatea pe care o poartă

De asemenea, ministrul a spus că instituţiile vor fi cele care vor introduce bazele de date în programul respectiv.

„Instituţiile publice vor introduce bazele de date în Cloud-ul Guvernamental, apoi va fi posibil ca să aibă acest beneficiu. Şi aume, tot ce are legătură cu serviciile populaţiei, să fie listat în format digital. Este fotoliul meu de ministru in joc şi sunt foarte conştient de responsabilitatea pe care o am şi încerc să fiu pragmatic cu această responsabilitate pe care o am”, a completat Marcel Boloş, punctând că 30 de instituţii care prestează servicii publice vor avea baze de date digitale.

„Dacă nu am rezultate, mă retrag”

Anterior, Marcel Boloş a confirmat că a acceptat propunerea colegilor săi liberali de a deveni următorul ministru al Digitalizării și a spus că își dorește ca toate proiectele din domeniu să fie finalizate și speră că va putea duce aceste lucruri la bun sfârșit.

„Am acceptat această propunere după multe discuţii şi sub rezerva acestei componente tehnice care ţine de digitalizare. Eu vreau ca toate proiectele de digitalizare să fie duse la bun sfârşit, ca atare va fi nevoie şi de expertiza secretarului de stat pentru acest domeniu.

Doar pentru deciziile de natură tehnică pe partea de digitalizare mi-am dorit să am certitudinea că voi avea sprijn şi expertiza necesară din acest domeniu că să putem implementa toate proiectele începute”, a declarat Boloş.