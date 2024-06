În cadrul United Media Services, Manuela Vasiliu ocupă funcția de Managing Director. Se află în această companie încă din prima zi, iar pe parcurs a asistat la toate schimbările și reușitele.

Întrebare: Care sunt cele mai importante aspecte pe care v-ați concentrat în 2023?

Răspuns: „Pilonii principali pe care i-am avut în focus pot fi sumarizati astfel: clienți, oameni și servicii. În ceea ce privește clienții, pitchurile în sine sunt un vehicul de creștere, o modalitate prin care îți crești businessul. Eu consider că, deși să câștigi este extrem de important, e foarte important să participi.

Când sunt pitchuri mari, se angrenează multe resurse, toate departamentele intră în dinamica proiectului și contribuie. Astfel, învață, se mișcă rotițele agenției și oamenii se dezvoltă cu această ocazie. 2023 a fost un an în care am câștigat câteva pitchuri foarte bune, în special în zonele de FMCG, energie, fashion, precum și pharma.”

Echipa, un proiect important

„Un alt proiect esențial pentru mine este echipa. Noi am crescut foarte mult procentual de la un an la altul, ceea ce reprezintă o altă provocare mare în termeni de a avea o retenție bună, un engagement bun, asigurarea unui nivel optim de satisfactie al colegilor și al unui context în care ei pot să genereze rezultate. Nu este ușor să integrezi oameni în echipă, un lucru este când echipa este formată din 20 de oameni și altfel când suntem 60, de exemplu. Cu atât mai mult 100, cât numărăm acum. Este provocator și un proiect ongoing, dar care mie îmi place și pe care îl simt apropiat.

Ne bucurăm însă de un procent de retenție foarte bun al angajaților, deci avem un turnover foarte mic de oameni, o dovadă în sine a faptului că ne implicăm și facem lucrurile cu suflet.”

Focus pe digital

„O zonă mereu importantă și de creștere constantă pentru noi este cea de digital, fiind un serviciu de focus maxim. Anul trecut am finalizat și dezvoltarea departamentului de SEO, un serviciu nou adăugat și pe care il considerăm un proiect intern foarte important. Este ceva care a durat mult timp și a necesitat multe resurse, mult brainstorming, până a prins contur, dar suntem foarte mulțumiți de rezultatul final.

În același timp, pentru noi, și departamentul de research este foarte important și strategic. Și asta deoarece considerăm că un client își dorește să aibă un partener de discuție, nu un simplu furnizor care să execute briefuri. Clienții au nevoie de consultanță. Și, în viața oricărei agenții se întâmplă să vină un moment în care poate nu ești de acord cu anumite cerințe sau cu anumite informații pe care le primești de la client.

Astfel, pentru a veni cu o argumentare solidă, ai nevoie de analiză, de o interpretare a datelor care să conducă la niste concluzii relevante, chiar dacă nu cele mai confortabile întotdeauna. Tot acest proces are loc cu scopul de a demonstra clienților în final că le înțelegi businessul și poți avea un impact real și constructiv în demersurile lor.”

Rolul departamentului de strategie

„Evoluția economiei, politica externă, eticheta, toate fac parte dintr-o analiză pe care o face un departament care are o înțelegere strategică a lucrurilor. Noi aici am simțit că există o sursă de dezvoltare, pentru a fi mai aproape de ce ne dorim să oferim clienților. Avem echipe de seniori, oameni care înțeleg bine piața și care știu cum să argumenteze sau să contra argumenteze.

Noi adresăm challenge-uri de business, deoarece ne-am dat seama că un client de asta investește: vrea să își crească vânzările sau poate să iși crească un capital de imagine, practic indiferent care ar fi obiectivul briefului, la sfârșitul zilei, el are un impact în businessul respectiv și cu soluțiile de media noi le putem adresa răspunsul corect. Tocmai de aceea rolul departamentului de strategie este unul extrem de important. Mai mult decat atât, el este fundamental în poziționarea noastră de consultanți în relația cu clientul.

Clienții își doresc consultanți, oameni cu care să stea la masa, specialiști care sa îi sfătuiască și cu care să discute și să le indice o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor, nu doar o chestiune tranzacțională. Și aici vedem și o evoluție a pieței, din care ne place să facem parte.

Tot la capitolul reușite aș menționa și premiile câștigate: 3 trofee la Google Search Excellence Awards (un Gold la Sneaker Industry și două Silver pentru clienții Digi și Regina Maria), Un Bronz în categoria Retail la Effie România pentru clientul Mega Image.”

Cel mai important proiect

Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: „Eu sunt în agenție din prima zi și am văzut și am contribuit la fiecare pas din istoria agenției. Cel mai important proiect este că am crescut continuu și nu ne oprim. Acesta este un aspect la care lucrăm fără oprire.

Drumul până aici este format dintr-o sumă de succese, mai mici sau mai mari. Și continuăm să ne dezvoltăm. Încă de acum 5-6 ani ne-am uitat la ce arii ne-ar putea ajuta să avem avantaje competitive față de celelalte agenții din piață și care sunt zonele care reprezinta și o sursă de creștere a businessului.

De exemplu, departamentul nostru de digital s-a dezvoltat foarte mult, este aproape ca o agenție de sine stătătoare, sunt 40 de oameni, experți pe diverse ramuri ale digitalului. Avem diferite specializări foarte importante cum ar fi: SEO, data analytics, zona de PPC, tracking-ul, content marketing, e-commerce etc.”

Planurile anului 2024

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns: „Cel mai este important de știut este că ne focusăm mult în zona de automatizări, despre care credem că este o sursa de dezvoltare în perioada următoare. Am format o unitate în 2023, care se axează pe automatizare și dezvoltarea acestor procese in-house. Acrodam o atenție și mai mare acestei zone, inclusiv în zona de tooluri, pentru a ne scurta timpii de lucru pe taskurile repetitive. În zonele unde munca sau contribuția colegilor se întinde pe o durată prea lungă și poate deveni plictisitoare, repetitivă și să provoace greșeli, preferăm să apelăm la automatizare, să extragem cât de mult putem executia manuala și să lăsăm mașina să iși facă treaba. Folosim serviciile de automatizare și pentru clienți, care au acces la instrumentele noastre și pot beneficia de date utile si rapoarte în timp real.

„Keeping up the good work” este mantra potrivită pentru noi. 2024 va fi un an particular, pentru că este un unul electoral și acest aspect își va pune amprenta asupra industriei de comunicare, atât la nivel de dinamică a bugetelor investite, cât și a încărcării inventory-ului în anumite perioade.”

Provocările din 2023

Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: „Cea mai mare provocare este în zona de atragere de angajați. Ne batem cu multe agenții pentru un număr redus de potențiali colegi. Avem o fragmentare foarte mare în piață și, din păcate, nu există neapărat o școală care să îi formeze pe acești oameni. Nu avem o pepinieră. Ei percep advertisingul în general, ca pe o chestie glam, foarte dinamică si cool, dar nu înțeleg de pe băncile facultății ce face de fapt o agenție de media sau care este parcursul unei campanii de când se naște până când ajunge pe o stație TV, de exemplu.”

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răspuns: „Cred că este foarte important să fii consecvent. Separat de materialul genetic cu care vii, cred că diferența între a avea sau nu o carieră de succes stă în consecvență. Cu cât ești mai investit acolo, ești responsabil, ești implicat și faci lucrurile bine, nu te oprești și continui să creezi, să înveți, este foarte greu să nu ajungi într-un punct bun. Nu trebuie să te uiți la ce fac ceilalți, e bine să te uiți la tine și să te concentrezi pe ce ești tu, să-ți continui parcursul și să rămâi focusat.”

Tehnologizarea industriei media

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Răspuns: „10 ani reprezintă o perspectivă de timp mult prea îndepărtată, ținând cont de viteza cu care se schimbă lucrurile în media. Cred că industria e marcată mult acum de această tehnologizare, o amprentă de curând accentuată și care probabil o să ne marcheze în următorii ani. Este clar că perioada următoare va sta sub semnul automatizării, digitalizării și eficientizării. Scopul nostru este să ne eficientizăm businessul și să creștem, folosindu-ne de beneficiile pe care le oferă acest progres al tehnologiei.”

Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement, care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Răspuns: „Nu sunt adepta micro managementului, deși la începutul carierei eram foarte tentată să o fac. Este greu să renunți la această tendință dacă o ai. Trebuie să lucrezi cu tine și să îți dai seama că oamenii aleși de tine sunt suficient de buni încât să-și facă treaba. Mai am momente când îmi doresc să cunosc toate detaliile și încerc să mă dau doi pași înapoi. Chiar dacă motivația este una onestă și pozitivă, fără doar și poate, drumul către iad este pavat cu intenții bune, nu? Este dezavantajos de ambele părți. Fundamental, mi se pare că este o chestiune care dăunează întregului ecosistem.”