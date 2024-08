Pentru rezultatele obținute în sport, Mădălina Bereș s-a numărat printre persoanele nominalizate în Capital Top 100 Femei de Succes ediția 2024.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

Anul competițional precedent a fost unul cu multă încărcătură emoțională și fizică. A fost anul în care am reușit să ne calificăm, împreună cu întreagă echipă olimpică 11 bărci la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Pe lângă activitate sportivă prin intermediul Federației Române de Canotaj, suntem implicați în diferite proiecte, Pădurea Campionilor este unul dintre ele, împreună cu întreaga echipă, în fiecare an, participam la împădurirea pădurii din Snagov.

În acest an, tot focusul și atenția noastră s-a îndreptat către competiția mult așteptată de orice sportiv de performanță, Olimpiada. Cu entuziasm și motivația necesară, am respectat planul de pregătite conceput de Antonio Colamonici pentru a reuși să ajungem în cea mai bună formă sportivă.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei?

Sportul de performantă presupune multe încercări. Cei care ajung să urce pe podium înțeleg importanta unui stil de viață disciplinar cu o dietă echilibrată, un program de antrenamente solicitant și o mentalitate sănătoasă. Pentru mine, performanta în canotajul nu a început cu multe medalii. Din contră, în primii ani la juniori reușeam să îmi câștig un loc în bărcile participante la campionatele mondiale, dar nu să obțin și o clasare pe podium.

Nu este ușor să o iei de la capăt în următorul an știind că nu ai obținut rezultatul dorit, dar cred că în fiecare sportiv de performanta exista ceva deosebit, un spirit de învingător, care îl face să continue indiferent cât îi este de greu. De-a lungul carierei sportive, am avut perioade extraordinare cu medalii din cele mai strălucitoare dar și momente când antrenamentele nu ies așa cum iți dorești.

Când apar dureri și frustrări, este foarte important să ai pe cineva alături de tine în momente dificile pentru a-ți da imboldul de care ai nevoie pentru a continua. În cazul meu, a fost familia, antrenorii care au crezut în mine și perseverența, încrederea în propriile puteri. M-am ajutat foarte mult și de bibliografiile marilor sportivi, este esențial să ne lărgim orizontul și să învățam din experiențele celor mai buni.

Care este rețeta succesului?

Am primit această întrebare destul de des și voi da mereu același răspuns. Nu știu daca vă pot da o rețetă a succesului. Pe mine m-a ajutat foarte mult perseverența, încrederea în mine, să fac totul cu pasiune și din plăcere. Dorința de a deveni mai bun este prezentă în spiritul fiecărui sportiv, nu văd din asta o presiune.

Pentru mine este ca o provocare prin care îmi testez limitele. Ce poate fi mai frumos decât competiția cu tine însuți din care ai doar de învățat. Aș putea spune că eșecul și succesul vin împreună. Lecțiile cele mai memorabile reies din eșecuri, am mers mereu pe premisa „uneori câștigi, uneori înveți”.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Condiția fizica este foarte importantă pentru orice sportiv de performanță, de aceea noi avem o rutină destul de strictă. Stăm foarte mult timp în cantonament, atât la Baza Sportivă din Snagov cât și în Piediluco, Italia. Adunat sunt 10 luni pe an. Programul nostru de pregătire este împărțit în cicluri de trei săptămâni în care facem 3 antrenamente pe zi și una unde facem 1 antrenament pe zi.

Ne trezim devreme pentru a lua micul dejun, între orele 8:00-9:00. Avem primul antrenament care constă în vâslit în jur de 24 de km la diferite intesități pe apă sau ergometru( dacă nu ne permite vremea să ieșim pe apă). Servim prânzul între orele 12:30-13:00, urmând o perioadă de odihnă de o oră jumătate. Începând cu ora 15:30, ne pregătim pentru bicicletă în sala care durează între o oră și o oră jumătate. În completarea bicicletei, avem antrenamentul de forță care se întinde aproximativ două ore. După ce luăm cina la 19:00, avem timp pentru recuperare, refacere și pentru noi.

Pe perioada iernii, lucrăm doar în sală. Dar în ultimii ani, în această perioadă facem cantonamente de două sau trei luni în Italia. Scopul este de a putea vâsli pe apă. În săptămâna în care avem 1 antrenament pe zi, putem călători unde dorim cu o singura condiție de a face antrenamentul.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal?

În ultimii doi ani, am reușit în barca de patru rame fără cârmaci și în barca de opt plus unu să iau medalii de aur la campionatele europene și mondiale. Dar asta nu s-ar fi întâmplat fără experiența pe care am asimilat-o în multele competiții unde nu am prins podiumul.

Am avut privilegiul de a participa la multe competiții internaționale, pe fiecare în parte le-am așteptat cu nerăbdare și entuziasm. Bineînțeles că momentul în care am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și s-a intonat imnul vă rămâne mereu în sufletul meu. La fel și medalia de bronz obținută la JO de la Rio, cât și cursa în care am scos recordul olimpic în barca de opt plus unu la JO de la Tokyo. Pe plan personal, cea mai importantă realizare este faptul că am reușit împreună cu sora mea, Amalia, să îi bucurăm pe părinți cu rezultatele obținute în decursul anilor.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Timpul nostru liber este destul de limitat. Dar atunci când se ivește ocazia îmi place să citesc, să merg la teatru, la film, să descopăr locuri noi. Timpul liber petrecut alături de familie mi se pare cel mai prețios.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Pentru a reuși în orice domeniu este important să avem încredere în noi. Dorință de a deveni cea mai bună versiune a mea și faptul că fac totul cu pasiune și din plăcere mă ajută să trec peste momentele dificile.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

O persoană modestă și încrezătoare în capacitatea mea de a face față provocărilor

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă! (Pierre de Coubertin)