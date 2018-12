Sfaturi importante de la un milionar! O lecție pe care toți ar trebui s-o învățăm

Atunci a învăţat că timpul lui are valoare, o lecţie pe care a uitat-o ​​când a intrat în lumea adulţilor - dar care s-a dovedit a fi extrem de valoroasă., scrie businessinsider.com

Mi-am câştigat primi bani din spălatul vaselor. Când ai 15 ani şi nu primeşti bani de la părinţi pentru a cumpăra diverse lucruri, atunci trebuie să lucrezi.

Aşa că am spălat Aşa vasele în bucătăria unui mic restaurant italian de familie şi acolo am învăţat o mică lecţie de viaţă.

Munca nu este altceva decât timpul de tranzacţionare pentru bani. Un mijloc de schimb.

Am descoperit repede că timpul unui adolescent nu merită atât de mult, o sumă de 4,25 dolari pe oră.

Nu după mult timp de când am început să lucrez, am vrut acest album Blind Melon. S-ar putea să vă amintiţi cântecul lor "No rain".

Într-o sâmbătă după-amiază, rătăcind coridoarele din departamentul de electronică de la Kmart, l-am văzut la vânzare. Preţul a fost de 16,98 USD.

Fără nici un motiv am făcut un calcul şi mi-am dat seama că albumul nu m-a costat cu adevărat $ 17 dolari.

Nu, m-a costat patru ore de stat în picioare şi de spălat vase şi atunci m-am întrebat: " Merită acest CD patru ore din timpul meu?"

În acest caz a meritat, dar mai important îţi dai seama că banii ascunşi în portofel nu sunt deloc bani, de fapt este timpul deghizat în bani.

De fapt, Benjamin Franklin a spus:,,Timpul înseamnă bani”. Dar în viaţa noastră haotică de zi cu zi este uşor să uităm acest lucru.

Aşa că atunci când cheltui bani, ceea ce faci de fapt, este să îţi ,,cheltuieşti” timpul. Ceea ce înseamnă că dacă îţi pierzi banii, îţi pierzi timplul.

Oricum, de-a lungul adolescenţei, am avut mai multe de locuri de muncă şi de cele mai multe ori mi-am salvat câştigurile. Timpul meu era prea preţios. Apoi am plecat la facultate, am început o carieră şi am uitat ce am învăţat.

Am auzit asta în Texas, "pălărie mare, nici vită"? Ceea ce înseamnă, că poţi să arăţi bogat, dar să fii sărac?

Este greu de crezut că oamenii care fac o mulţime de bani sunt săraci,