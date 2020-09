În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, premierul Ludovic Orban a vorbit despre importanța purtării măștii de protecție pentru a nu lua contact cu coronavirusul. Acesta a spus că, dacă oamenii vor fi corecți, viața va reveni la normal ți economia va putea fi mai puțin afectată.

Primul ministru a subliniat că nu crede că trebuie impuse noi restricții și că este mai eficientă o acțiune de dialog, de informare, pentru ca oamenii să înțeleagă că ei sunt cei care trebuie să se protejeze.

„Nu cred că noi restricții trebuie impuse, dimpotrivă, trebuie o permanentă acțiune de dialog, de informare, astfel încât oamenii să înțeleagă că ei sunt cei care trebuie să se protejeze și mai ales să îi protejeze și pe cei din jur”, a spus Orban.

Măsurile impuse trebuie respectate

Ludovic Orban a mai declarat miercuri că speră să se găsească un vaccin cât mai repede însă până atunci oamenii trebuie să se protejeze, respectând măsurile impuse de către autorități.

„Cred că omul nu s-a născut cu cravata la gât, de exemplu. Cu toate acestea, ne-am obișnuit cu cravata la gât. Omul nu s-a născut încălțat, cu toate acestea mă uit și acum pe gazon la pantoful cu toc cui. Omul s-a obișnuit cu astfel de lucruri și cred că adaptabilitatea noastră e cea care trebuie să genereze resortul de evoluție și de mișcare într-o direcție care mi se pare firească și normală”, a mai spus Orban.

România depășește bine perioada de criză

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri că, în ciuda perioadei cu care ne confruntăm, volumul investiţiilor în sectorul public este cel mai mare din ultimii zece ani, iar Guvernul a încercat să crească în mod constant alocările pentru modernizarea infrastructurii.

„Volumul investiţiilor în sectorul public a fost cel mai mare din ultimii zece ani, iar lucrul acesta s-a întâmplat în perioadă de criză, în condiţiile în care e clar că veniturile bugetului s-au diminuat. Cu toate astea, noi am asigurat resurse şi am încercat să creştem constant volumul investiţiilor publice, pentru că România are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii în toate domeniile: infrastructură de transport, infrastructură energetică, infrastructură de comunicaţii, infrastructură de sănătate, educaţională.

Următorii zece ani pentru România vor trebui să reprezinte ani de investiţii masive în aceste domenii, pentru că ele sunt un suport fundamental pentru dezvoltarea economică”, a susţinut premierul.