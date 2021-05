Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Lucian Enaru: Am avut mai multe proiecte importante, în care soluțiile noastre de automatizare și management al energiei s-au evidențiat și-au ajutat clienți importanți din România, precum: cel mai mare depozit logistic din SEE al eMAG, magazine Carrefour, fabrica JTI, numeroase spitale, printre care și cel construit de Asociația Dăruiește Viața.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Lucian Enaru: Niciun proiect nu poate fi realizat de către o singură persoană, ci este o muncă de echipă, unde toți colegii din Schneider Electric contribuie, incepând cu Centrul Regional de Suport Clienți, echipa comercială și echipele regionale și globale.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Lucian Enaru: Ne propunem să contribuim și în acest an la dezvoltarea infrastructurii din România, de la proiecte în domeniul sănătății, la segmentele de tratare a apei și industria alimentară și segmentele de utilități, având proiecte în derulare care au drept clienți finali atât Autorități Publice, cât și entități private. Toate aceste proiecte urmăresc impulsionarea creșterii ratei de absorbție a Fondurilor Europene de către România. Un bun exemplu în acest sens este contribuția Schneider Electric la dezvoltarea programului european „Green Deal” și sprijinul constant pe care îl acordăm Guvernului României.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Lucian Enaru: La Schneider Electric promovăm de multă vreme digitalizarea în domeniul energiei, iar accelerarea acestui proces din ultimul an ne-a ajutat considerabil. Soluțiile pe care le aveam la îndemână ne-au permis, inclusiv, să ne protejăm colegii din teren, care au putut să se folosească de instrumentele de realitate augmentată și realitate virtuală, ca să acorde asistență clienților de la distanță. Am reacționat rapid odată cu instalarea pandemiei și ne-am adaptat noilor condiții, iar cu infrastructura digitală deja pregătită, am reușit să continuăm să lucrăm de la distanță fără nicio întrerupere. Ne lipsesc, însă, foarte mult întâlnirile față în față, posibilitatea de a schimba idei fără să fim nevoiți să programăm întâlniri online pentru asta.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Lucian Enaru: Noi lucrăm indirect cu administrația locală și centrală, prin natura domeniului de activitate. Acordăm sprijin partenerilor noștri în implementarea proiectelor care au ca utilizatori finali Autoritățile Publice și ne dorim să sporim contribuția noastră în această perioadă, mai ales în domeniul sănătății, acolo unde instalațiile electrice din spitale se dovedesc a fi învechite și periculoase. Suntem convinși că putem ajuta și, de altfel, am și făcut-o anul trecut, echipând o serie de spitale – unul dintre acestea fiind spitalul construit de Asociația Dăruiește Viața – cu instalații electrice sigure și scalabile.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Lucian Enaru: Să învețe în fiecare zi și să nu se limiteze la un domeniu strict de specializare. Digitalizarea arată clar cum domenii considerate ”mature” se pot schimba și pot evolua la confluența dintre tehnologii. Nu putem avea specializări înguste, dacă ne dorim să ne construim o carieră într-un anumit domeniu. Dacă vrem să fim în stare să folosim tehnologia și inteligența artificială, trebuie să avem ce să-i adăugăm: creativitate și capacitatea de a lua decizii complexe agil. Altfel, cu acces la toată informația încărcată pe internet de omenire, inteligența artificială ne va depăși foarte repede. În viitorul apropiat ne bazăm pe tinerii care își doresc să-și construiască o carieră în domeniul de activitate în care pot beneficia de expertiza și valorile Schneider Electric.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Lucian Enaru: Progresele vor fi foarte mari și va trebui să facem cu toții eforturi să ținem pasul cu tehnologia. Pe deoparte vor fi operațiuni pe care nu vom mai fi obligați să le facem – care vor fi automatizate – pe de altă parte ni se va cere să construim în continuare alte structuri, alte soluții care să ne ajute să eficientizăm și să automatizăm cât mai mult managementul energiei electrice. Și pentru că digitalizarea are un avans considerabil în această perioadă, subiectul securității cibernetice devine și el esențial. Pentru noi, viitorul este electric și verde.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Lucian Enaru: În primul rând, reprezintă o modalitate de a finanța investițiile de care România are nevoie. Fără finanțare, indiferent dacă vorbim de mediul public sau privat, proiectele și ideile de dezvoltare pe care le avem nu se pot concretiza.

În al doilea rând, sunt modul prin care se garantează siguranța unei companii și contribuția pe care fiecare dintre noi o poate aduce în comunitatea în care activează.