Mai mult, pe baza invenției sale, Polistibrick, a intrat în Imperiul Leilor de unde a ieșit fără nicio zgârietură și cu o finanțare de 500.000 de euro. Desigur, azi, investiția a crescut cu mult, dar previziunile spun că Polistibrik nu numai că este pe linia cea bună, ci că rezultatele sunt excepționale.

Capital: Când a luat naștere materialul acestor cărămizi ultraperformate? Când a fost operational?

Lucian Bouleanu: Am început dezvoltarea Polistibrick în 2016, iar în 2020 am reușit să ating perfecțiunea. Acest sistem integrează toate etapele esențiale ale construcției într-o singură procedură, eliminând problemele vechilor metode. Astăzi, Polistibrick este un sistem brevetat la nivel european, oferind o soluție modernă și eficientă pentru construcții.

Polistibrik, revoluția

C: Cât ați investit în fabricarea acestuia?

L.B: O întrebare dificilă! De când am început să notez cheltuielile, investiția în Polistibrick a ajuns la aproximativ 1,2 milioane de euro. Totuși, în primii trei ani nu am înregistrat costurile, pentru că era un proiect personal. Important de menționat este că această sumă nu include munca și timpul meu. Am făcut acest lucru din pasiune, convins că domeniul construcțiilor avea nevoie de o soluție mai eficientă și inovatoare.

C: Aveți laboratoare și suport tehnic în peste 9 ţări europene, o fabrică în România și o alta în Spania, care este salariul mediu la dvs în companie?

L.B: Salariul mediu în compania noastră variază semnificativ în funcție de țară și oraș. De exemplu, un muncitor în Paris câștigă de aproximativ trei ori mai mult decât unul din România, reflectând diferențele economice dintre aceste regiuni. În general, salariile în companie sunt cuprinse între 1.400 și 3.200 de euro, în funcție de poziție, experiență și locație.

22.000 euro costuri lunare

C: Cât vă costă funcționarea companiei pe lună?

L.B: Costurile de funcționare ale companiei variază în funcție de locație. De exemplu, în România, acestea sunt de aproximativ 22.000 de euro pe lună. Este important de menționat că, pe măsură ce creștem, începem să externalizăm tot mai multe sarcini pe care le gestionam intern, optimizând astfel eficiența și structura operațională a companiei.

C : Vindeți sute de metri pătrați de polistibrick săptămânal. Care este valoarea unui bon mediu la dvs?

L.B: Majoritatea proiectelor pentru care livrăm Polistibrick sunt case de dimensiuni medii, de până la 150 mp. În consecință, valoarea medie a unei comenzi se situează în jur de 24.000 de euro, însă aceasta poate varia în funcție de complexitatea proiectului și materialele alese.

Polistibrik, o investiție serioasă

C : Cum vindeți? Fizic, online? De ce?`

L.B : De cele mai multe ori, vindem prin parteneri și comercianți, iar vânzările online sunt mai rare. Fiind o inovație în domeniul construcțiilor, clienții preferă să vadă produsul înainte de a lua o decizie. De aceea, mulți vin la birouri sau direct pe șantier pentru a se convinge de calitatea sistemului. Odată ajunși acolo, contractul este aproape semnat, deoarece văd cu ochii lor beneficiile: pereți perfect drepți, un șantier curat și organizat, fără zgomotul și haosul unei construcții clasice. Polistibrick schimbă complet modul în care se construiește, oferind simplitate și eficiență.

C : Cât ați investit în companie de la întemeiere până în 2025 ?

L.B: Investiția totală în companie până în 2025 depinde de perspectiva din care privim. Pe lângă mine, mai sunt și alți investitori – patru în Franța și doi în Spania. Doar partea mea depășește 1,5 milioane de euro, iar această sumă nu include salariul meu, pe care nu l-am încasat, și nici timpul dedicat acestui proiect.

Cred cu tărie în ceea ce fac, iar viața mi-a demonstrat că sunt pe drumul cel bun. Polistibrick nu este doar un produs, ci o revoluție în construcții.

Casa-baterie, viitorul e aici

C: Anul acesta lansați casa-baterie. Cât va costa ea pe metru pătrat construit? Explicați-ne cum fucționează aceasta?

L.B: Casa-baterie este un concept revoluționar, integrat direct cu sistemul Polistibrick. Aceasta nu poate funcționa pe o clădire clasică, deoarece utilizează greutatea propriei structuri pentru a genera energie. Costul final depinde de dimensiunea locuinței. Pe lângă costul casei Polistibrick, se adaugă instalația hidraulică, estimată între 9.000 și 25.000 de euro, în funcție de suprafața construită.

Principiul de funcționare este simplu: folosim energia solară pentru a propulsa un fluid prin tubulatură până la pistoanele hidraulice, care ridică locuința. Apoi, când casa coboară, greutatea sa exercită o presiune asupra lichidului, punând în mișcare aceeași pompă hidraulică și generând astfel energie.

O propunere greu de refuzat

C: Ați studiat piața, e loc de case-baterie în România? Dar în Europa?

L.B: Problema actuală a lumii nu este producerea energiei, ci stocarea acesteia. Casa-baterie propune o soluție inovatoare la această provocare globală. Dacă testele vor confirma rezultatele pe care le preconizăm, România va atrage atenția la nivel internațional, deoarece această tehnologie răspunde unei nevoi critice. Nu este doar loc pentru case-baterie în România și Europa, ci o nevoie urgentă de astfel de soluții sustenabile și eficiente.

C : Casa baterie este 100 la sută ecologică, spuneți. Cum așa? Cu cât reduce, spre exemplu, amprenta de carbon?

L.B: O baterie clasică folosește materiale precum litiu, cobalt și nichel, resurse extrase prin procese cu un impact major asupra mediului. În plus, aceste baterii pierd capacitate în timp, având cicluri limitate de încărcare și descărcare. După mai puțin de doi ani, multe dintre ele pierd deja 30% din capacitatea de stocare, iar după opt ani, pot ajunge să rețină doar 40% din energia inițială.

Casa-baterie Polistibrick elimină complet această problemă. Energia stocată astăzi poate fi utilizată și peste un an, fără pierderi. Acest sistem nu doar că este 100% ecologic, dar oferă o soluție reală pentru criza globală a stocării energiei. Nu vorbim doar despre ecologie, ci despre o revoluție care poate contribui la salvarea planetei pe termen lung.

Casa de viață-lungă

C: Pe scurt, de ce mi-aș achiziționa o casă-baterie?

L.B: De ce să îți achiziționezi o casă-baterie? Pentru că vrei siguranță – fără riscul exploziilor specifice bateriilor clasice. Pentru că nu vrei să cumperi o baterie nouă la fiecare 8 ani. Pentru că vrei să contribui activ la salvarea planetei.

Este o casă a viitorului, un concept unic – unde altundeva ai mai văzut o locuință care generează energie? Numai la români, la Polistibrick! Îmi amintesc când am povestit unor prieteni despre bateria mecanică, iar ei au râs în hohote… Astăzi, însă, acest sistem este pe cale să schimbe complet modul în care înțelegem stocarea energiei.

C: Sunteți în România, în Franta și ați avansat în Spania. Ce piețe externe mai vizați?

L.B: Suntem în discuții cu potențiali investitori pentru deschiderea unor fabrici în Regatul Unit, Africa și SUA, piețe cu un interes tot mai mare pentru inovațiile în construcții. În ceea ce privește expansiunea și reprezentarea noastră internațională, anul acesta vom fi prezenți în trei noi țări: Germania, Regatul Unit și Elveția, consolidând astfel prezența Polistibrick pe piața europeană.