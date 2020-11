”Ceea ce am prezentat astăzi aici este un nou concept de abordare a lucrărilor de reabilitare în regie proprie, prin intermediul unui sistem complex de tip tren de lucru al CFR Infrastructură.

Practic, prin această tehnologie, corelată cu o alocare de resurse din programul de întreținere a infrastructurii, începând cu anul viitor vom crește rapid vitezele de circulație și nivelul de siguranță al transportului pe cale ferată. Aici, ce se întâmplă astăzi aici, prin efectul acestor lucrări, practic, viteza de circulație se va dubla.”, a spus vineri ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Economii foarte mari

Ministrul a mai precizat că execuția în regie proprie va generea economii foartea mari, valoarea lucrărilor pe kilometri fiind redusă cu aproape 60 de procente.

Pe de altă parte, execuția în regie proprie va genera economii foarte mari. Valoarea lucrărilor pe kilometri se va reduce cu aproape 60%, se va reduce semnificativ pentru tot ce înseamnă programe de reparații.

Acesta este primul tronson de cale ferată reparat cu această tehnologie de refacție totală în România. De aceea am ținut neapărat să venim să asistăm a această primă activitate demonstrativă pe cei 5 sau aproximativ 500 metri, s-a mai interveniți pe porțiuni foarte scurte, dar pe o lungime de 500 metri este pentru prima dată când se intervine în acest mod.

Până la această dată, sigur că ați văzut, se înlocuiesc traversele, se execută toate operațiunile, operațiunea de sudură este o operațiune demonstrativă, dar ne propunem ca în anii următori, așa cum spunea domnul director general şi cum știți că în planul de investiții avem acest obiectiv, să achiziționăm două trenuri de lucru mult mai complexe.”, spune Lucian Bode.

Ce valoarea au trenurile

Șeful de la Transporturi a precizat că trenurile de lucru au o valoare de aproape 200 de milioane de euro și că momentan Ministerul Transporturilor se află în procedură de achiziționare al acestora.

”Aceste trenuri de lucru au o valoare de aproape 200 de milioane de euro. Suntem în acest moment în procedură pentru achiziționarea acestor trenuri de lucru și cu siguranță, în momentul în care vom reuși să reabilităm, practic, să modernizăm aproape 300 de km de cale ferată, cale unică per an, per tren, vom avea kilometri de cale ferată reabilitați așa cum ne dorim.

Practic, vorbim de 600 de km de cale ferată aproximativ pe an. Acesta este obiectivul nostru, o dată cu achiziționarea celor două noi trenuri de lucru pe fonduri europene și dacă ne gândim că am reușit să reabilităm undeva la 500 de km de cale ferată din rețeaua principală, 600 de km de cale ferată pe an înseamnă enorm de mult.

Credem noi că este o adevărată revoluție în materie de lucrări de modernizare a liniilor de cale ferată.

Vom continua să investim în lucrările de reabilitare a căii ferate în România, în achiziționarea de material rulant nou. Anul viitor, așa cum știți, anul 2021 este anul în care ne propunem, până în 2024, în acord cu partenerii noștri europeni, să investim cât mai mult în calea ferată, astfel încât cât mai mult din tot ce înseamnă transportul de marfă să treacă încet, încet pe calea ferată.”, mai precizează acesta.

O mare parte din alocări merg către infrastructură

În plus, Lucian Bode a specificat că o parte din alocări vor merge către infrastructură și către infrastructura feroviară.

”Prin Programul Național de Recuperare și Reziliență, pe care îl vom pune în dezbatere publică săptămâna viitoare, o să vedeți că mare parte din alocări vor merge către infrastructură, către infrastructura feroviară, pentru că îndeplinește toate condițiile solicitate de Comisia Europeană.

Condiţiile de mediu, în primul și în primul rând. Eu felicit CFR Infrastructură pentru această inițiativă și aştept să implementeze acest proiect cât mai la nivel naţional, pe tronsoane cât mai mari.

Înţeleg că obiectivul vostru este să reabilitaţi întreg tronsonul, de la Suceava până la Apahida, ceea ce este un lucru extraordinar.”, spune ministrul.

Ce bani va primi Ministerul Transporturilor

Ulterior, premierul Ludovic Orban a fost întrebat de către jurnaliști ce sumă a fost alocată acestui domeniu după rectificarea bugetară de anul acesta.

Premierul a declarat că suma alocată va fi anunțată luni în cadrul ședinței de Guvern.

”Vom anunţa luni, la şedinţa de guvern. E o solicitare. Analizăm. S-a discutat ordonanţa de rectificare în primă lectură, în curusl acestei săptămâni. Am propus ca luni să organizăm o sedinţă de guvern pentru a adopta rfectificarea bugetară.

Cert este că Ministerul Transporturilor nu numai că a avut o alocare mai mare decât în anii anterori, dar la fiecare rectificare de până acum, a beneficiat de suplimentarea bugetului pentyru a sustine investiţiile, pentru că a şi meritat, accelerând lucrările.

Deci, v-am mai spus, aici e un lucru simplu. De regulă, dacă vrei să faci o reparaţie capitală, trebuie să faci licitaţie. Îţi vin mai multe firme. Se prezintă la licitatie, durează doi ani de zile, trei ani de zile, uneori. Nu ştii dacă firma îţi face contractul.

Practic, ce decizii a luat CFR SA? Să facă reparaţia capitală. Asta înseamnă refacţia totală, reparaţie capitală în regie proprie. Este primul utilaj care este al Regionalei Braşov, care utilaj are mai multe componente, dezmembrează practic în prima parte calea ferată, care este uzată, după care are un utilaj în care pune piatra, balastare se numeşte, mă rog, utilaj de calibrare, după care utilajul pe care l-aţi văzut era un utilaj care asează traversele noi împfreună cu şinele de cale ferată. şi aţi văzut că pe o lungime semnificativă.”, spune premierul.