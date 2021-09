Oana Roman nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă, iar pentru a vedea ce se întâmplă a mers la medic. După niște analize amănunțite, vedeta a aflat cu ce probleme de sănătate se confruntă.

De menționat este faptul că, recent, vedeta a făcut și un atac de panică, dar și cu mai multe stări. Ulterior, aceasta a început să se simtă mai rău, mergând la medic pentru a-i spune ce se întâmplă.

Astfel, Oana Roman a mers la medic pentru un control de rutină, dar și pentru a face mai multe analize amănunțite, iar potrivit medicilor, aceasta suferă de o tuse tabagică cronică. În acest context, medicii i-au recomandat vedetei să se lase de fumat pentru a nu își agrava starea de sănătate.

„Am fost la doctor. Nu sunt probleme mari, dar… trebuie să mă las de fumat, pentru că am o tuse tabagică cronică”, le-a spus vedeta fanilor pe una dintre rețelele de socializare.

Oana Roman nu mai are voie să fumeze

Totodată, vedeta a subliniat faptul că este pregătită să se lase de fumat pentru a rezolva această problemă.

Amintim faptul că diagnosticul medicilor vine după ce Oana Roman a suferit un atac de panică. În cazul e, stresul și agitația s-au resimțit. Se pare că vedeta mergea la coafor când s-a întâmplat acest lucru.

Ea mai declara după incident că are foarte multe lucruri de făcut și uneori uită să se mai ocupe și de ea, ajungând astfel în acest prag.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama. De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a scris Oana Roman, în urmă cu mai multe zile.

Problemele au început însă din luna august, atunci când vedeta declara că nu se simte prea bine. Atunci a luat și decizia de a merge să își facă o serie de analize.

„Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că parcă n-am vlagă, n-am chef.

M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, spunea atunci ea.