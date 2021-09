Situaţie fără precedent în spitalele din România! Medicii se simt ca pe front din cauza pacienților aflați în stare gravă

Potrivit informațiilor transmise luni, 27 septembrie, de medicul din Craiova, situația este mai gravă decât în valul trei.

„Ieri ne-am confruntat cu o situaţie fără precedent, nici în valul trei nu am avut o astfel de situaţie, atât de mulţi pacienţi sosiţi în stare gravă şi foarte gravă infectaţi cu SARS CoV-2. Drept urmare, a trebuit să luăm rapid o decizie şi anume aceea de a redeschide Unitatea de Primiri Urgenţe, sectorul vechi, care a fost reabilitat recent. Am făcut recepţia lucrărilor aseară, pe întuneric, dar am reuşit să deschidem acolo sectorul şi să mutăm o parte din pacienţii în stare foarte gravă.

Am reuşit în cursul dimineţii să transferăm trei pacienţi, iar doi, din păcate, au decedat, pacienţi aflaţi în stare foarte gravă. Toţi aceşti pacienţi au beneficiat de îngrijiri medicale din partea personalului din Unitatea de Primiri Urgenţe, dar noi funcţionăm cu o altă secţie de Terapie Intensivă, spuneam că încă 30 de pacienţi sunt în Unitatea de Primiri Urgenţe. Avem nevoie de personal”, a declarat Laurenţiu Ivanovici la Antena 3.

Medicul solicită creșterea numărului de posturi la ATI

De asemenea, acesta a spus că va solicita creşterea „numărului de posturi pentru ATI”.

„Vom solicita creşterea numărului de posturi pentru ATI pentru a reuşi să aducem personal rapid pentru că cei din UPU nu vor face faţă, sunt copleşiţi de numărul mare de pacienţi care vin în stare gravă cu saturaţii mici, care au nevoie de oxigen. Iar instalaţiile noastre de oxigen funcţionează la maximum, nu putem mai mult.

Pacienţii mutaţi în acest sector, nu am putut muta decât opt, peste acest număr instalaţia de oxigen a UPU nu ar mai fi făcut faţă şi ne-am limitat aici. Toţi aceşti pacienţi beneficiază de îngrijiri în UPU, în cele două sectoare amenajate, amenajate ca nişte secţii de Terapie Intensivă, practic suntem şi sunt ca pe front colegii mei din UPU”, a completat medicul.

