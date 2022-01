Primarul din Bosanci, județul Suceava, i-a cerut demisia președintelui Klaus Iohannis. Primarul susține că șeful statului a ruinat PNL, iar partidul s-a prăbușit în sondaje din cauza lui.

„La congresul din 25 septembrie, în care Klaus Iohannis a încălcat toate princiipile de până atunci. Adica președintele să nu se amestece în treburile unui partid sau susținerea campaniei fără penali în funcții publice sau cel al plagiatorilor. El a încalcat într-un mod flagrant absolut toate aceste principii și a ruinat PNL, chiar dacă este încă la putere.

Cred că PNL nu mai are viitor. Eu am ieșit din ALDE atunci când Tăriceanu a bătut palma cu PSD. L-am susținut pe Ioahnnis, sperând și crezând că este neamț, deci are o anumite aitudine, eu lucrând în Germania vreo 4 ani. M-am înșelat, pentru că este inactiv în conducerea țării. Am cerut eu excluderea din PNL, întruncât nici Iohannis și nici partidul nu-mi mai reprezintă principiile.

I-am ajutat pe cei de la AUR întrucât am văzut că domnul Călin Georgescu este un român adevărat, un naționalist, care apără și promovează valorile creștine. Susțin Forța Dreptei, sunt liberal, lucruri pe care le-am spus și celor de la AUR. Am serbat Mica Unire împreună cu cei de la Forța Dreptei”, a declarat primarul la Realitatea Plus.

Mesajul președintelui cu ocazia zilei de 24 ianuarie

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut luni, 24 ianuarie 2022, o alocuțiune în cadrul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I, București.

Președintele a declarat că Unirea Principatelor Române „demonstrează cât de importantă este existența unui proiect care să coaguleze energiile poporului nostru”.

„Sărbătorim astăzi 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, unul dintre proiectele definitorii pentru formarea statului național unitar român și un exemplu de maturitate, perseverență și efort de voință pus în practică de elitele politice ale ambelor principate române.

Totodată, anul acesta marcăm și 160 de ani de când Bucureștiul a devenit capitala Principatelor Române.

Prin actul său de curaj și de asumare a conducerii celor două principate, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a pus bazele procesului istoric ireversibil de tranziție către un stat modern, profund atașat valorilor europene.

Sunt onorat să iau parte la evenimentul dedicat marcării acestui moment cardinal al istoriei noastre, în acest loc sacru, Mormântul Ostașului Necunoscut, simbol al sacrificiului suprem făcut de înaintașii noștri pentru independența, suveranitatea și unitatea de neam și țară a tuturor românilor.

Unirea a reprezentat un ideal încă din timpul revoluției pașoptiste și a prins contur prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, o strategie iscusită, generată de profundul patriotism şi de solidaritatea oamenilor politici ai vremii.”, a spus Klaus I0hannis.