Curtea de Apel București a respins, azi, cererea de eliberare formulată de către Radu Mazăre dar decizia nu este definitivă. Fostul edil al Constanței susține că procedurile prin care care a fost adus în țară au fost încălcate.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de contestatorul-condamnat M.R-Ș. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă contestatorul-condamnat la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.12.2019”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Ce spune Mazăre despre extrădarea sa

,,M-am tot întrebat dacă se poate realiza o dreptate, nu vreau sa discut cuantumul pedepsei, eu discut modul de punere în executare și ma întrebam dacă se poate face o dreptate prin nedreptate. Am simțit pe toată perioada în care am fost arestat în Madagascar, am simțit că e în neregulă. 6 zile am fost într-un birou Interpol. Nu mi-au fost arătate acte. Șeful Interpol a venit la mine și m-a amenințat să semnez să mă întorc în România de bunăvoie. Nu mi-am dat acest consimțământ. (…) M-au luat pe sus ca pe un pachet și m-au adus în România cu încălcarea tuturor drepturilor mele. Consider că mă aflu într-o detenție nelegală, cu încălcarea procedurilor”, susținea Mazăre.

Avocații lui Radu Mazăre au lansat atacuri la adresa fostului ministru al Justiției, Ana Birchall

Ana Birchall se apără după ce a fost atacată de avocații lui Radu Mazăre și a postat pe pagina sa de Facebook că este acuzată de faptul că și-a făcut datoria și l-a adus pe fostul edil în țară pentru a-și executa pedeapsa.

„Ziua și atacul la Ana Birchall! Și ghiciți cine mă atacă de data asta! Nimeni altul decât Radu Mazăre, cel mai cinstit edil pe care l-a avut vreodată România!

Aflu că se continuă atacul și campaniile de defăimare și denigrare la adresa mea, fiind acuzată mai nou că „printr-un exces de zel l-am adus, într-un timp record pe Radu Mazare, un nume sonor, să execute pedeapsa în România”!

Cu alte cuvinte, faptul că mi-am îndeplinit cu responsabilitate și profesionalism obligațiile de ministru al justiției și l-am adus în țară, într-un timp scurt, este adevărat, pe fugarul Radu Mazăre să-și execute pedeapsa este de condamnat și trebuie sa o punem la zid pe Birchall.

Așa e, poate era mai bine să-l mai fi lăsat la plajă, să-și exercite talentele de salvamar.

P.S. Pe lângă decredibilizarea mea, acest nou atac are și o altă miză, una importantă pentru dl Mazăre… Dar vom vorbi despre asta într-o postare următoare.”, scria Ana Birchall pe Facebook.

