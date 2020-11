Cei mai bogați români, frații Pavăl, au la rândul lor probleme în plină pandemie de coronavirus. Sunt cifrele momentului într-un business în care cei doi sunt implicați. Este vorba despre cifra netă de afaceri a firmei Cemacom, controlată de către frații Dedeman.

Lovitură pentru frații Dedeman!

În primele 9 luni ale anului 2020 aceasta este cu 5% mai mică raportat la perioada similară din 2019, iar profitabilitatea operaţională este în scădere cu 7%, potrivit rezultatelor la 30 septembrie publicate marţi de companie.

Pentru primele nouă luni ale anului, compania înregistrează un profit operaţional de 35,752 milioane de lei şi un profit net de 22,732 milioane de lei.

„Deşi trecem în continuare printr-o perioadă cu provocări majore cauzate de efectele pandemiei, în primele 9 luni ale anului 2020, cifra de afaceri netă realizată de Cemacon este cu 9,5% mai mare faţă de perioada similară din 2018 şi cu doar 5% mai mică faţă de perioada similară a anului 2019”, se anunță într-un comunicat al companiei.

Profitabilitatea operaţională este cu 7% mai mică, în condiţiile în care anul 2019 a fost un vârf de ciclu economic, cu rezultate financiare record pentru Cemacon.

„Consolidarea brandului şi a portofoliului de produse, precum şi creşterea utilizării cărămizii cu vată bazaltică din gama Evoceramic VB, odată cu conştientizarea în piaţă a beneficiilor certe de fonoizolare, reprezintă baza pentru o profitabilitate de top în industrie”, a declarat Liviu Stoleru, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Cemacon.

Trimestrul 3 al anului 2020 confirmă încă o dată că strategia de dezvoltare implementată în ultimii ani de Cemacon, investiţiile în tehnologii de ultimă generaţie şi dezvoltarea continuă a resursei umane, fac diferenţa într-un context de piaţă incert, susţine compania.

„Deşi contextul de piaţă s-a schimbat, activitatea operaţională se derulează normal, cu toate capacităţile de producţie funcţionând la potenţial maxim. Am aplicat cu succes seturile de măsuri de protecţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi nu am avut impact din perspectiva sanitară a pandemiei.

Totodată, am găsit soluţiile de strategie comercială şi de produs, astfel încât am obţinut creştere de performanţă. Întrucât în 2020 am putut observa o creştere semnificativă a interesului faţă de produsele din gama Evoceramic VB, cărămizile care asigură simultan beneficiile de izolare termică şi izolare fonică a locuinţei, printre planurile de investiţii semnificative pe care le vom continua în 2021 se numără şi dezvoltarea şi promovarea acestor produse.

În ciuda incertitudinilor pricinuite de evoluţia pandemiei, vom închide anul 2020 cu rezultate de business foarte competitive”, a adăugat Stoleru.

Cemacon este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc şi liderul pieţei din Transilvania. Compania operează cea mai modernă şi mai mare capacitate de producţie din România cu produse inovatoare, diferenţiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obţinute la costuri de producţie foarte competitive. Cemacon este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, iar managementul este unul profesionist, independent şi cu puternică expertiză de sector.

Cei doi s-au confruntat cu probleme și în primele șase luni ale acestui an. Compania și-a redus semnificativ cifra de afaceri brută cu 23,94%, la 60,52 milioane lei, de la 79,57 milioane lei, la S1 2019.

Astfel, potrivit datelor publicate, producătorul de materiale de construcții Cemacon Zalău a realizat în primul semestru venituri din vânzări de 57,45 milioane lei, cu 22,06% mai mici decât cele de 73,71 milioane lei din perioada similară a anului trecut.

Se pare că de vină pentru aceste pierderi semnificative ar fi efectele pandemiei de coronavirus și măsurile impuse de autorități pentru a limita răspândirea virusului.